Евгений Кабанов подвел итоги работы за первое полугодие 2019 года

В 2019 году в Республике Крым планируется ввести 92 объекта Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года».



Об этом сообщил вице-премьер Евгений Кабанов на пресс-конференции, посвященной итогам работы за первое полугодие 2019 года.

В числе этих объектов 1 больница, 12 детских садов (2 уже введено), 2 школы, 13 дорог (1 уже введена), 9 объектов энергетики (1 уже введен) 10 объектов инженерных сетей (4 уже введено) 4 объекта туристического кластера и 41 объект из раздела «Прочие нужды» - два дорожных объекта в Керчи (уже введены), 2 мероприятия ТЭО, 37 объектов по капитальному ремонту учреждений культуры.

В рамках ФЦП в республику привлечены существенные федеральные инвестиции. По программе осуществляется реализация 582 объекта на общую сумму 428 млрд рублей, в том числе 500 км дорог (28 дорог) на сумму 193,7 млрд рублей.

3 февраля 2019 принято решение включить в ФЦП дополнительно 32 мероприятия на сумму 55,7 млрд рублей. С учетом проекта корректировок ФЦП в 2019 году планируется освоить 73,4 млрд рублей.

Евгений Кабанов также отметил, что в настоящий момент на территории республики Крым уже реализовано 197 объектов, в том числе 80 объектов капитального строительства (учреждения здравоохранения, детские сады, школы, жилые дома, объекты водообеспечения и инженерных сетей, дорожного хозяйства, ТКО, энергетического и туристического комплекса).

Кроме того, за текущее полугодие была проведена колоссальная работа по разработке градостроительной документации, утверждении правил землепользования и застройки, схем территориального планирования муниципальных районов, поселений и городских округов Республики Крым.

«Реализация Федеральной целевой программы и республиканской адресной инвестиционной программы является важнейшими стратегическими задачами, стоящими перед правительством Республики Крым. Значительная часть строительно-монтажных работ началась в 2017 и 2018-м годах, поэтому только в последнее время стали проявляться материальные результаты проделанной работы, которые вскоре смогут увидеть и ощутить крымчане.

Например, строящийся в Симферополе многопрофильный медицинский центр им. Н.А.Семашко будет одним из самых современных в России. Работы по этому объекту завершатся в текущем году. Кроме того, в ближайшие год-два будут вводиться в эксплуатацию новые детские сады, школы, объекты социальной и инженерной инфраструктуры.

К сожалению, несмотря на существенное усиление контроля со всех сторон, сроки исполнения ФЦП в ряде случаев оказываются сорваны, хотя количество таких фактов уменьшилось в сравнении с прошлыми годами. Причины срыва сроков в основном прежние: это длительное проведение конкурсных процедур, некачественная разработка проектной документации, недобросовестность подрядчиков, а также судебные разбирательства, связанные с расторжением контрактов.

Мы со своей стороны прикладываем максимум усилий для того, чтобы реализация федеральной целевой программы и республиканской адресной инвестиционной программы происходила в срок и с надлежащим уровнем качества», - сказал Евгений Кабанов.