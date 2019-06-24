Евгений Кабанов принял участие в работе мобильной приемной президента РФ

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов совместно с заместителем полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Кириллом Степановым принял участие в работе мобильной приемной президента РФ по заявлениям жителей Симферополя.

Как рассказали в управлении информационной политики Мининформ Крыма, они посетили три детских сада на 260 мест, расположенных в п. Молодежное, микрорайоны Хошкельды и Белое-2 (г. Симферополь).

По словам Евгения Кабанова, открытия всех этих объектов с нетерпением ждут местные жители, однако подрядчики не торопятся исполнять свои договорные обязательства.

“Несмотря на то, что до всех этих детских садов, строящихся в рамках ФЦП, своевременно доведены денежные лимиты и они находятся в высокой степени готовности, завершающие работы ведутся с большим отставанием, и сдача постоянно переносится. Подрядчикам дан десятидневный срок на мобилизацию ресурсов. С некоторыми из них уже идет претензионная работа, есть также вероятность занесения подрядчиков в список недобросовестных поставщиков”, – подчеркнул Евгений Кабанов.