Европа изнывает от африканской жары

25 июля 2019     24
Европа изнывает от африканской жары

25 июля жара побила рекорды сразу в нескольких странах Западной Европы: Бельгии, Германии, Нидерландах и Франции. 

Так, в Германии установлен новый температурный рекорд в +40,5 градусов. Именно такая температура зафиксирована в Гайленкирхене. А в Гамбурге, где обычно даже летом прохладно и ветрено, сегодня столбики термометров поднялись до отметки +35 градусов, в Берлине – +33.

Национальный температурный рекорд зафиксирован и в Нидерландах. В четверг воздух тут разогрелся до +41,7 градуса, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

В Бельгии установилась самая жаркая погода с 1833 года: +40,2 градуса, что на 0,3 градуса больше, чем раньше.

Кроме того, абсолютный рекорд максимально высокой температуры побит в Париже. Тут жара достигла +40,6 градусов. Предыдущий рекорд составлял +40,4 градуса, он был зафиксирован в июле 1947 года.

При этом синоптики указывают, что температура воздуха продолжает расти.

Источник: Портал Информер

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