Европейцы рассказали, почему Крым никогда не вернется в состав Украины

Крым никогда не вернется в состав Украины, потому что полуостров важен для России в военном плане, а его жители не захотят отступать под натиском Киева. Об этом написал швейцарский журналист Кристиан Мюллер в своей статье для издания Infosperber.

«Готовность защищать себя по-прежнему является отличительной чертой жителей Севастополя», — пишет Мюллер.

По его словам, на протяжении истории крымчане неоднократно показывали, что намерены защищать свои интересы «до победного конца».

Мюллер считает, что жители полуострова не станут отступать и под натиском Украины.

Журналист отметил, что Москва не отдаст Крым Украине потому, что полуостров слишком важен для России «в гражданском и военном плане».

«Добровольно Севастополь никогда не вернется на Украину», — заключил Мюллер.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России было законным. Он подчеркнул, что Крым является «давней русской территорией».





Суббота, 3 августа 2019 г. 125

Источник: Портал Информер