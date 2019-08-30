Единая городская карта Севастополя борется за звание лучшего проекта

30 августа 2019     10
Единая городская карта Севастополя борется за звание лучшего проекта

Севастополь представит на конкурсе «ПРОФ-IT» два проекта: «Единая городская карта Севастополя (ЕГКС)» – за него можно проголосовать в номинации «Народное признание», а также «Создание цифровой платформы управление территорией города Севастополь с инструментами гармонизации и актуализации сведений из различных баз данных» в номинации «Управление территорией» – его оценит жюри.

Оба проекта – составные части масштабного приоритетного проекта «Умный город», цель которого – цифровизация городской среды. Проекты представит заместитель начальника Главного управления информатизации и связи города Севастополя Денис Тимофеев, в состав жюри войдет начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя Анастасия Ромась.

Всего в конкурсе участвует 24 проекта из разных регионов России. Победителя определят народным голосованием которое продлится до 8 сентября включительно.

«Важно при создании полезных для граждан сервисов, учитывать их мнение, ведь они являются их пользователями. Мы впервые обращаемся к мнению жителей в регионах. Уверен, что это будет полезно участникам конкурса, а именно получить обратную связь, пожелания по развитию тех или иных сайтов, порталов, мобильных приложений и, конечно же, оценку – это то ради чего создана номинация «Народное признание», – отмечает председатель Оргкомитета Павел Хилов.

В номинации участвуют проекты из республик Крым, Татарстан, Башкортостан, Бурятия, Коми, Новосибирской, Ростовской, Пензенской, Вологодской, Волгоградской, Белгородской, Тульской областей, Красноярского края, Севастополя, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Победитель определяется путем подсчета голосов. Главный приз – статуэтка «Народное признание» будет вручена в рамках проведения VII Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT», который состоится 12-13 сентября в Белгороде.

Напомним, Авторизация для голосования на сайте форума проводится бесплатно через смс-сообщение (отправку сообщения оплачивает Организатор).


Пятница, 30 августа 2019 г. 351

Источник: Портал Информер

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