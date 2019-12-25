Единая платформа для госзакупок лекарств позволит избежать завышения стоимости и устранить недобросовестную конкуренцию

Минздрав России запустил единую цифровую платформу для госзакупок лекарственных препаратов, которая позволит избежать завышения стоимости закупок и устранить недобросовестную конкуренцию. Об этом сообщила во вторник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«В целях создания понятного и прозрачного цифрового пространства в сфере закупок лекарств потребовался унифицированный подход к описанию лекарственного препарата в качестве объекта закупки, что и явилось предпосылкой создания единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов (ЕСКЛП)», — приводятся слова министра в сообщении пресс-службы Минздрава России.

По информации пресс-службы, применение единого цифрового портала в системе закупок обеспечивает формирование информации о закупках лекарств в структурированном виде, что позволяет получать различные аналитические срезы по всей стране.

«С помощью ЕСКЛП все государственные заказчики, осуществляющие закупки лекарств, производители, заинтересованные лица смогут получать и проверять необходимую информацию о зарегистрированных лекарственных препаратах», — уточнили в пресс-службе Минздрава России.

Взаимозаменяемость лекарств

На презентации Единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов во вторник Скворцова отметила, что новый закон о взаимозаменяемости лекарственных препаратов позволит «существенно расширить перечень тех лекарственных препаратов, которые могут оцениваться укрупненно». Также, по ее словам, закон позволит увеличить охват населения лекарствами.

«Уже сейчас 16% лекарственных препаратов являются взаимозаменяемыми, и для определения цен на взаимозаменяемые лекарственные препараты у нас появились дополнительные автоматизированные возможности», — сказала министр, отметив, что новая цифровая платформа для госзакупок лекарств позволит избежать завышения стоимости закупок препаратов.

«Это, безусловно, выход на наиболее оптимальную ценовую политику и профилактика правонарушений, которые отмечаются при закупках лекарств», — сказала Скворцова.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» Минздрав России реализует федеральный проект «Цифровое здравоохранение», основной задачей которого является создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Согласно этому проекту, система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением к концу 2023 года.

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Алекс Инхернен

Источник: Крымские новости