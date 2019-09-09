«Единая Россия» жахнула всех на выборах

9 сентября 2019     20
«Единая Россия» жахнула всех на выборах

Секретарь генсовета “Единой России”  Андрей Турчак заявил, что во всех заксобраниях, кроме Хабаровского края, «Единая Россия» получила большинство — в основном за счет партийных списков.

“Единая Россия” жахнула на этих выборах всех. Прогнозы горе-социологов и политологов [о проигрыше партии власти] рассыпались”, – сказал Турчак.

При этом в Хабаровском крае ЕР проиграла не только по спискам, но и все одномандатные округа: из 24 округов 21 выиграла ЛДПР, 2 — КПРФ и один — самовыдвиженец.

 


Понедельник, 9 сентября 2019 г. 51

Источник: Портал Информер

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