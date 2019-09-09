«Единая Россия» жахнула всех на выборах

Секретарь генсовета “Единой России” Андрей Турчак заявил, что во всех заксобраниях, кроме Хабаровского края, «Единая Россия» получила большинство — в основном за счет партийных списков.

“Единая Россия” жахнула на этих выборах всех. Прогнозы горе-социологов и политологов [о проигрыше партии власти] рассыпались”, – сказал Турчак.

При этом в Хабаровском крае ЕР проиграла не только по спискам, но и все одномандатные округа: из 24 округов 21 выиграла ЛДПР, 2 — КПРФ и один — самовыдвиженец.





Понедельник, 9 сентября 2019 г. 51

Источник: Портал Информер