«Единая Россия» лидирует на выборах в Госсовет Крыма

9 сентября 2019     24
«Единая Россия» лидирует на выборах в Госсовет Крыма

Партия «Единая Россия» набирает почти 54% голосов на выборах депутатов Государственного совета Крыма по республиканскому избирательному округу после подсчета примерно 68% бюллетеней. Соответствующие данные опубликованы в государственной автоматизированной системе «Выборы».

По данным ГАС, «Единая Россия» занимает первое место с 53,91% голосов избирателей, второе место у ЛДПР – 17,13%, третье место у КПРФ – 8,19%, четвертое – у «Справедливой России» с 4,14% голосов. Следом идёт «Коммунистическая партия «Коммунисты России» – 4,10%, «Партия Пенсионеров» – 3,64%, «Родина» – 2,85% и «Патриоты России» – 0,87%.

Избиратели Крыма 8 сентября выбирали депутатов Государственного совета республики второго созыва и муниципальных органов власти. Явка на выборах по состоянию на 18.00 составила 28,3%. За ходом выборов в Крыму следили почти пять тысяч наблюдателей.

В выборах в Государственный совет Республики Крым принимали участие 535 кандидатов, представляющих восемь политических партий: ЛДПР, «Партия пенсионеров», КПРФ, «Патриоты России», «Справедливая Россия», Коммунистическая партия «Коммунисты России», «Единая Россия» и «Родина».

 


Понедельник, 9 сентября 2019 г. 5

Источник: Портал Информер

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