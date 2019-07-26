«Единая Россия» предложила Путину переназначить Сергея Аксёнова на пост главы Крыма

Партия «Единая Россия» представила президенту России Владимиру Путину кандидатуры для рассмотрения при назначении на должности глав ряда регионов России. Как сообщила пресс-служба партии, на должность главы Крыма предложена кандидатура Сергея Аксёнова.
«На должность главы Республики Крым предложена кандидатура действующего руководителя региона Сергея Аксёнова», – говорится в сообщении.
Выбор Аксёнова на эту должность обосновал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
«Он был избран в октябре 2014 года. В июне возглавил список Партии в Государственный Совет Республики на выборах, которые пройдут 8 сентября. В течение пяти лет ему удалось заложить фундамент для дальнейшего развития Крыма. За это время в Республике были построены важные инфраструктурные и социальные объекты», – заявил он.
Аксёнов исполняет обязанности главы Республики Крым с 14 апреля 2014 года, являясь с 27 февраля того же года председателем регионального правительства (был избран на эту должность еще Верховным Советом АРК в составе Украины).
9 октября 2014 года Государственный Совет Республики Крым единогласно избрал Аксёнова главой Крыма.
Пятница, 26 июля 2019 г. 159
Источник: Портал Информер