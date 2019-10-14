«Единая Россия» собирается объединяться с другой партией

В «Единой России» рассматривают возможность объединиться с другой партией. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в руководстве политического объединения.

«Партия, безусловно, имеет своего избирателя и получит свою фракцию, свое представительство в следующей Государственной думе в 2021 году. Но ситуации, когда одна партия представляет весь электорат, не будет. Объединяющие ценности должны быть представлены в парламенте, но совсем не обязательно они должны быть представлены одной партией. Может быть коалиция, может быть объединение сил», — заявил источник.

Россияне нуждаются в левоцентристских, социально ориентированных организациях, считают в «Единой России». Поэтому партия рассматривает возможность слияния с недавно созданными силами, которые отвечают запросам общества.

Неназванный член партийной верхушки считает, что наибольший политический потенциал будет у организаций, сформированных «снизу».

Напомним, что в июле рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 13,5 лет. ВЦИОМ зафиксировал снижение с 33,6% до 32,2%, до этого минимальный показатель был зафиксирован в январе этого года — 32,3%.

Самое резкое падение произошло год назад, после объявления о повышении пенсионного возраста и начале реформы. Тогда электоральный рейтинг «Единой России» в течение месяца упал с 48 до 39% вместе с рейтингами президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.







Понедельник, 14 октября 2019 г. 74

Источник: Портал Информер