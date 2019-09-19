«Единая Россия» хочет усложнить жизнь «ворам в законе»

Депутат от «Единой России» Александр Хинштейн разработал законопроект об изолированном содержании заключенных, которые были лидерами в преступной среде.

По мнению Хинштейна, арестованные или осужденные криминальные авторитеты должны содержаться в одиночных камерах отдельно от других лиц. Данная мера не позволит «ворам в законе» использовать свои преступные связи для координации противоправных действий. Парламентарий подчеркнул, что для криминальных авторитетов не будут создавать отдельные камеры и зоны.

«Их предлагается содержать в рамках существующих камер или участков. Но могут быть ситуации, когда свободных камер нет, кроме камер штрафных изоляторов или помещений камерного типа. Вот тогда воров в законе станет можно помещать в эти одиночки, но при этом это не будет являться наказанием», — сказал Хинштейн.

Инициатива уже одобрена координационным советом фракции партии «Единой России». Об этом сообщил журналистам глава совета, первый зампред фракции Андрей Исаев.

По его словам, предполагается внесение поправок в Уголовно-процессуальный кодекс и закон «О надзоре». Полная изоляция для лидеров ОПГ необходима, поскольку даже в заключении они продолжают руководить преступным сообществом.

«На это направлены инициативы Александра Евсеевича. Они сегодня координационным советом были поддержаны», — сказал Исаев.





Четверг, 19 сентября 2019 г. 2201

Источник: Портал Информер