Единороссы обсудили развитие сельских территорий Севастополя

14 июня в Севастополе на площадке регионального отделения партии “Единая Россия” состоялось совещание, в рамках которого обсудили реализацию в городе-герое государственной программы “Комплексное развитие сельских территорий” на период 2020-2025 годов. Об этом сообщила пресс-служба севастопольского отделения ЕР.

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Дмитрий Белик, парламентарии севастопольского заксобрания, представители профильных департаментов, главы муниципальных образований.

Общий объем финансирования госпрограммы – порядка 2,3 трлн рублей, из которых триллион – средства федерального бюджета.

Заместитель секретаря регионального отделения “Единой России” Татьяна Лобач отметила, как важно для Севастополя, чтобы программа заработала.

“Эта государственная программа призвана объединить все направления комплексного развития сельских территорий, такие, как газификация, водоснабжение, обеспечение жилыми помещениями молодых специалистов, транспортная инфраструктура, ремонт дорог. Важно определить, по каким направлениям должно быть заложено софинансирование. –>

У нас работает партпроект “Российское село”, уже проведено селекторное совещание, даны определенные поручения главам муниципальных образований, чтобы эта государственная программа в Севастополе начала работать и развитие села в Севастополе достигло определенных стандартов”, – сказала Лобач.

Государственная программа “Комплексное развитие сельских территорий”, разработанная Минсельхозом РФ в соответствии с поручением президента РФ, предусматривает реализацию мер, направленных на повышение благосостояния и уровня занятости сельского населения, сохранение его доли в общей численности жителей страны, создание комфортных условий проживания, включая развитие систем водоснабжения и водоотведения, средств связи и телекоммуникаций, увеличение уровня газификации, формирование доступных условий получения социальных услуг по направлению образования и здравоохранения, а также повышение качества дорожной инфраструктуры.