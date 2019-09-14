Екатерина Алтабаева уходит в Москву сенатором от Севастополя

14 сентября 2019     17
Екатерина Алтабаева уходит в Москву сенатором от Севастополя

14 сентября депутаты Законодательного собрания рассмотрели вопрос о назначении члена Совета Федерации РФ от Севастополя. С докладом на данную тему выступила Татьяна Лобач.

Она сообщила, что севастопольское отделение партии “Единая Россия” предложило выдвинуть в качестве представителя Севастополя Екатерину Алтабаеву.

В своем выступлении перед депутатами Заксобрания Екатерина Алтабаева заявила, что постарается оправдать доверие как депутатов, так и всех севастопольцев.

Она также обратилась к избирателям 2-го мажоритарного округа, на котором была выбрана депутатом Заксобрания Севастополя, что будет все делать для выполнения своих предвыборных обещаний.В результате проведения тайного голосования за кандидатуру Алтабаевой проголосовали все 24 депутата Заксобрания.

Выборы на 2-ом округе состоятся только через год. Теперь избирателям, проживающим на этом округе, остается только верить обещаниям Алтабаевой, что она не забудет их в Москве.


Суббота, 14 сентября 2019 г. 1429

Источник: Портал Информер

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