Елена Голубева: «Давать объективную оценку работы исполняющего губернатора я не могу»

19 октября 2019     10
Елена Голубева: «Давать объективную оценку работы исполняющего губернатора я не могу»

Удивительная традиция отмечать итогами «сто дней». Что можно сделать за 100 дней руководитель? Разобраться со своими обязанностями, познакомиться с сотрудниками и сделать пару-тройку громких заявлений о том, как мы все будем хорошо жить. Не сегодня, а, может быть, завтра.

Поэтому давать объективную оценку работы исполняющего губернатора я не могу, так как мало прошло времени.

У нас большая проблема с преемственностью власти. Каждый назначенный начинает с чистого листа, зачеркивая или нивелируя работу его предыдущего коллеги. И это сдерживает развитие города и региона.

А между тем преемственность – это основа стабильности государственной власти, о которой можно только мечтать.Мне не понравились кадровые решения в отношении назначения Кулагина и Тимоеевой, а также ряда других чалистов. Они за пять лет не сделали ничего на своих предыдущих постах, не сделают и на этих, так как эффективными менеджерами и порядочными людьми назвать их сложно. Отсюда и печальный вывод о том, что развитие города опять откалывается.

И не на 100 дней, а лет так на пять. А люди уже хотят жить в Севастополе сегодня.

Председатель СРОО «Севастопольские мамы»

Елена Голубева 

 



Суббота, 19 октября 2019 г. 64

Источник: Портал Информер

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