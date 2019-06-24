Елена Голубева идёт в депутаты

24 июня 2019     21
Елена Голубева идёт в депутаты

Родилась и всю жизнь живу в Севастополе. Из семьи офицера Черноморского флота РФ. Папа всегда наставлял меня: «Берёшься – делай на совесть». Я приняла это руководство всерьез.Золотая медаль в школе, диплом с отличием по специальности «Экономика и менеджмент», а когда в 2007 я создала инициативную группу, а затем возглавила общественную организацию «Севастопольские мамы», мои принципы остались неизменными.

Более 10 лет занимаюсь общественной работой в области защиты прав и интересов детей, а также севастопольских семей. 
Дети-сироты, дети-инвалиды, многодетные семьи и пожилые люди всегда находят поддержку и помощь в нашей организации. Наши гуманитарные, правозащитные, экологические проекты – мало кто не слышал о них. Мы делаем большую работу и отвечаем за ее результат. Мы – это команда из более 400 единомышленников, севастопольских мам и пап, которые любят своих детей и наш Севастополь.

Более десяти лет мы трудились, отстаивая интересы севастопольцев и маленьких, и пожилых, и взрослых, не отказывая в помощи никому. Мы выросли, теперь наша работа охватывает практически все сферы социальной жизни Севастополя.

Настало время осваивать новые горизонты. Сегодня дальнейшее повышение эффективности возможно только за счет расширения полномочий. Настал день, когда у севастопольцев может быть кандидат, который уже делает больше, чем обещает. И делает на совесть. 

Телефон: +7 978 113 77 12 (офис)
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Елена Голубева,
председатель СРОО «Севастопольские мамы»

Источник: Портал Информер

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