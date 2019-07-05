Елена Голубева! Наш ответ «Тамерлану» на черный пиар в севастопольских сетях!

Мы, трудовой коллектив СРОО «Севастопольские мамы», хотим выразить благодарность активистам, выступающим в интернете от имени оппонентов разных партий Севастополя.

Тем, кто своей неугомонностью, привлекли в сетях и на форумах большое внимание электората к работе нашей организации, которую возглавляет Елена Голубева.

Мы понимаем, что новыми и неподтвержденными никакими доказательствами выбросами в социальные сети, наши «партнеры» хотели сделать нам как хуже, но у них получилось «как всегда».

Потому мы хотим сказать «спасибо!» за бесплатную рекламу деятельности, активный труд всех сотрудников «Севастопольских мам».

Благодаря всплескам в интернете, якобы порочащим председателя организации, в наши ряды только за последние две недели вступили более двухсот человек. Нам пишут, звонят, к нам приходят люди, чтобы поддержать и морально, и своими подписями в списках будущего кандидата в депутаты Заксобрания Елену Алексеевну.

«Держитесь! – протягивают руку помощи севастопольцы. – Вас умышленно пытаются скомпрометировать».

Жители нашего славного города здраво рассуждают, говоря о том, что до сбора подписей будущего кандидата Е. Голубевой и организации «Севастопольские мамы» все молчали. Значит сегодняшняя мышиная возня в интернете – заказной антипиар. Молодец, Голубева. С ее убиваемым оптимизмом и присущим чувством юмора, Елена Алексеевна не перестает повторять киноафоризм: «У меня такая безупречная репутация, что меня уже давно пора скомпрометировать».–>

Перманентное настойчивое внимание «доброжелателей» позволило нам не только расширить команду «Севастопольских мам». Новая сотня членов нашей организации – это новые доноры.

Это дополнительные волонтеры для работы с ветеранами Севастополя. Это помощь в сборе того же пластика, значит, и количественное увеличение саженцев для парков, скверов, дворов. Это и поддержка детей-сирот, выпускающихся из Детских домов в большую жизнь.

Мы верим, что в нашем городе есть много неравнодушных людей, которые могут оказать нам поддержку в работе с семьями, где есть дети-инвалиды. Передача таких нужных для деток вещей как специальные ортопедические матрацы, предметы обихода для детей-инвалидов, акция, в которой принимают участие не только севастопольцы, но и наши коллеги из Казани.

Вместе с вами, нашими новыми друзьями и помощниками, с Благотворительным фондом Севастополя мы будем и дальше собирать продуктовые наборы для нуждающихся семей, для забытых женщин-фронтовичек.

Всех важных и нужных горожанам дел не перечислить. И мы рады, что именно в ответственный момент сбора подписей за Елену Голубеву, многие севастопольцы пошли правильным путем. Они пошли к нам. Да, вместе мы сможем сделать еще больше. А еще, перефразируя Вениамина Каверина, наш капитан Елена Голубева стоит на неизменной позиции.

Она четко держит курс помощи и поддержки людям. Бороться за справедливость, искать новые пути решения городских проблем, находить друзей и соратников, под натиском «доброхотов» никогда не сдаваться!

Пишите о нас больше. Рассказывайте о нас чаще! Желаемый отрицательный результат активистов из окопа всегда имеет обратную и положительную сторону. Спасибо всем за внимание к нам. Теперь еще больше севастопольцев знают имя нового кандидата в депутаты. Это наша Елена Голубева.

С уважением,

трудовой коллектив СРОО «Севастопольские мамы»–>