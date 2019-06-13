Елена Голубева о депутатах Севастополя, которых нет

Никто из так называемых “прогубернаторских” депутатов Законодательного собрания не пришёл на слушания по законопроекту “Об исполнении бюджета города Севастополя за 2018 год”.

Напомним, что в эту условную группу входят следующие парламентарии: Татьяна Лобач, Борис Колесников, Виктор Оганесян, Татьяна Сандулова, Татьяна Вусатенко, Ольга Хомякова, Сергей Кравченко, Илью Журавлёв и Игорь Валис.

Но в зале присутствовали депутат Госдумы Дмитрий Белик, члены Общественной палаты Вадим Старчиков, Вячеслав Тертус, Олег Гасанов, руководитель общественной организации “Севастопольские мамы” Елена Голубева, а также другие общественники.

Редакция “ИНФОРМЕРа” связалась с руководителем организации “Севастопольские мамы” Еленой Голубевой с просьбой прокомментировать данную ситуацию.

“Как руководитель крупнейшей общественной организации города, я бы хотела отметить следующее. Плохо или хорошо работает правительство Севастополя – мы это видим. И ошибки, и успехи. Но стоит вспомнить, что не ошибается тот, кто ничего не делает. И речь идёт, в данном случае, не о депутатах Законодательного собрания. –>

Анализ государственных закупок показывает, что работа ведётся депутатами весьма активная. И картины с часами по 200 тысяч за единицу закупаются, и цветы – охапками, и мебель новая в коридорах Закса стоит. Нераспечатанная, правда. Но вот что реально делают депутаты – никому не известно.

За пять лет жители так и не узнали в лицо своего депутата-мажоритащика, а посмотрят на билборды в Севастополе – так вообще испугаются и на выборы не придут. Не было принято региональных программ в области поддержки многодетных семей, стимулирования развития сельского хозяйства, заботы об окружающей среде.

Важные законы, которые требовали своего принятия здесь и сейчас – откладывались, создавая дисбаланс в жизни города и работе его структур.

А между тем, сумма, которая выделяется на содержание средств массовой информации Законодательного собрания, свидетельствует, что газета с делами депутатов должна быть ежемесячно в ящике каждого севастопольца.

Почти 9 млн. рублей в год – чудовищная сумма для освещения дел 24 депутатов, которых нет, дел в смысле. Хотя и депутатов в истинном смысле слова у нас тоже нет.

О работе правительства нам известно. Я хочу поблагодарить департамент общественных коммуникаций за работу, поскольку профильные службы и департамент правительства стали более активно работать с населением, устанавливаются стабильные коммуникационные связи. И это правильно.

А вот сидеть в информационной тишине и тратить при этом огромные бюджетные деньги, как это делают депутаты, – не правильно. Русская пословица говорит: “в тихом омуте черти водятся”. А народ, обычно, в своей житейской мудрости не ошибается“, – сказала Голубева.