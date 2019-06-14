Елена Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»

Инцидент произошел в эфире программы «Жить здорово». Елена Малышева предложила обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины», заявив, что термин «кретин» является медицинским и определяет «степень умственной отсталости». В заставке программы при этом было написано «Мой ребенок — идиот».

Малышева также рассказала о болезнях, которые могут вызвать слабоумие, приведя в пример гипотиреоз, галактоземию, фенилкетонурию.

Когда говорят о том, что наболело–>

Ассоциация «Аутизм-регионы» заявила, что считает недопустимым использование подобной лексики.

«Это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями. –>

Ассоциация «Аутизм — Регионы» выступает против использования дискриминирующих терминов, которые обозначают человека с интеллектуальной недостаточностью», — говорится в заявлении организации. опубликованном в Facebook.

Высказывание Малышевой также прокомментировала главный детский психиатр Москвы, руководитель Отделения клинико-патогенетических проблем детской и подростковой психиатрии НМИЦ ПН имени Сербского, доктор медицинских наук Анна Портнова. Она заявила, что термины«кретин» и «идиот» не являются медицинскими.