Елена Проценко избрана главой Симферополя

Депутаты Симферопольского городского совета назначили Елену Проценко главой администрации Симферополя. Решение принято 25 октября на заседании горсовета.

Вопросы назначения на должность главы горадминистрации были внесены первыми в повестку дня сессии.

Сначала депутаты проголосовали за утверждение в этой должности Елены Проценко. За нее свои голоса отдали 34 депутата из 34, присутствовавших на сессии.

Вторым вопросом повестки дня стало назначение на должность главы администрации Сергея Зырянова. За него проголосовали 3 депутата. Таким образом, главой администрации назначена Проценко.

«Хочу поблагодарить депутатов за то, что проголосовали за меня. Теперь мы вместе с вами и жителями города сделаем нашу столицу достойной ее статуса. Спасибо большое», – сказала после голосования Елена Проценко.

Напомним, что по итогам конкурса на должность главы администрации на голосование депутатов горсовета было вынесено две кандидатуры – директора МУП «Метроград» Елены Проценко и министра внутренней политики, информации и связи Крыма Сергея Зырянова.

Справка:

Елена Проценко с 2018 года возглавляла МУП «Метроград», в ведении которого находятся муниципальные рынки крымской столицы и торговые площади в подземных пешеходных переходах. Также МУП занимается организацией ярмарок на территории города. До этого она возглавляла несколько рынков Симферополя.

Первое образование Проценко получила в Симферопольском кооперативном техникуме (специальность «организация кооперативной торговли, товароведение товаров народного потребления»). Кроме того, она получила высшее образование по специальностям «право» (бакалавр права) и «правоведение» (юрист-специалист).

Общий стаж работы Проценко 27 лет, из которых 22 года – на руководящих должностях.







Пятница, 25 октября 2019 г. 261

Источник: Портал Информер