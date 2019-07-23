Соответствующее решение приняла сегодня Севастопольская городская избирательная комиссия сегодня на своём заседании.
Сегодня решение комиссии утвердили на заседании Севизбиркома при голосовании.
Источник: Портал Информер
Соответствующее решение приняла сегодня Севастопольская городская избирательная комиссия сегодня на своём заседании.
Сегодня решение комиссии утвердили на заседании Севизбиркома при голосовании.
Источник: Портал Информер
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В Севастополе откроется книжная ярмарка
С 25 по 30 июля на пешеходной аллее между Центральной городской библиотекой им. Л. Н. Толстого и Драматическим театром Черноморского …
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Вакарчук предложил принять закон об отношениях между Украиной и Россией
Лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховной раде нужно принять закон об отношениях между Украиной и Россией во …
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Путин отменил санкции против Эритреи
Президент России Владимир Путин отменил санкции в отношении Эритреи, введенные девять лет назад. Соответствующий указ российского лидера опубликован на официальном портале правовой …
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Если они уйдут - это навсегда
Соответствующее решение приняла сегодня Севастопольская городская избирательная комиссия сегодня на своём заседании. Напомним, комиссия Севзбиркома 18 июля признала недействительными все …
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Вести Севастополь 22.07.2019. Выпуск 17:00
Главные темы выпуска: – Движение автомобилей по спуску Котовского открыто! Сколько прослужит новое покрытие? – Две с половиной тысячи выездных …