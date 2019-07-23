Если они уйдут - это навсегда

Сегодня решение комиссии утвердили на заседании Севизбиркома при голосовании.

Напомним, комиссия Севзбиркома 18 июля признала недействительными все 1722 подписи в поддержку партии «» и 1719 подписей партии «» из-за грубых ошибок в оформлении подписных листов.

Соответствующее решение приняла сегодня Севастопольская городская избирательная комиссия сегодня на своём заседании.

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Если они уйдут - это навсегда Соответствующее решение приняла сегодня Севастопольская городская избирательная комиссия сегодня на своём заседании. Напомним, комиссия Севзбиркома 18 июля признала недействительными все …

