Если они уйдут - это навсегда

22 июля 2019     24
Если они уйдут - это навсегда

Соответствующее решение приняла сегодня Севастопольская городская избирательная комиссия сегодня на своём заседании.

Напомним, комиссия Севзбиркома 18 июля признала недействительными все 1722 подписи в поддержку партии «Зелёные» и 1719 подписей партии «Родина» из-за грубых ошибок в оформлении подписных листов.

Сегодня решение комиссии утвердили на заседании Севизбиркома при голосовании.

Источник: Портал Информер

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