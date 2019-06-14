Есть дороги, но нет тротуаров: особенности ремонта по-севастопольски

Два ребенка, сбитых автомашинами возле своего двора, – такова цена халатности профильных ведомств, которые обещают, но не держат слова. Общественники «бьют тревогу».

Почему во время ремонта дорог в Гагаринском районе не ремонтируют тротуары? Пешеходная зона остается разбитой и ждет своего часа, когда до нее дойдет очередь. Не проще ли делать все комплексно?

Такими вопросами задалась председатель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова на основании жалоб «гагаринцев».

Ольга Дронова пояснила, что речь идет об участке проезда Колобова. Новый ремонт не включает в себя тротуары. Кроме того, проектировщики и дорожники напрочь забыли об удобстве и безопасности пешеходов возле дома №52А на проспекте Октябрьской революции: справа от детского сада №111 не устроен пешеходный переход, нет тротуаров, родителям дошкольников приходится передвигаться к воротам детсада по утоптанному грунтовому подобию пешеходной зоны. Естественно, с колясками это сделать практически невозможно.

«От имени «Нашего Севастополя» я направила запрос в департамент городского хозяйства с просьбой включить в график ремонта тротуаров участок вдоль д/с №111. Это безопасность наших маленьких севастопольцев. Этот участок дороги был отремонтирован в прошлом году, как можно было не предусмотреть тротуар возле дошкольного учреждения? Также в департамент транспорта и ГИБДД направлены письма с просьбами организовать пешеходный переход на левом повороте проезда Колобова возле детского сада», – сказала Ольга Дронова.

По ее словам, жители домов направляли в различные инстанции весь массив проблемных вопросов, связанных с организацией дорожного движения.

«Активные жильцы ведут долгую переписку с ведомствами, просят, настаивают и требуют, – отметила общественница. –Отчаявшись, они обратились с коллективным письмом в «Наш Севастополь»».

В частности, жительница дома ПОР 52А Людмила Непорент сообщила, что профильный заместитель губернатора еще в 2017 году заверял, что «Севавтодору» поручено разработать схему организации дорожного движения на этом участке с учетом установки знаков «Остановка запрещена» и разметки на парковке транспорта около жилых домов.

Но обещания департамента городского хозяйств остались только обещаниями.

Ситуация усугубляется тем, что дорога из «углового» двора дома выходит прямо на проезжую часть, где «носятся» машины, не сбрасывая скорость. Это привело уже к двум несчастным случаям – на этом участке сбили двоих детей.

«После этих трагических случаев специалисты горхоза ходили, смотрели, обещали сделать, отложили и забыли. И такая халатность чиновников выливается в опасность для населения. К тому же, говорить неправду заслуженным людям. Севастополя не красит ни директора департамента, ни все подчиненное ему ведомство. –>

Я говорю сейчас о заявительнице – Людмиле Непорент. Это известная в городе поэтесса, прозаик, член Союза писателей России, лауреат международных и внутригосударственных литературных премий и конкурсов, член Союза творческой интеллигенции Севастополя, издает книги и пишет замечательные песни о нашем белокаменном», – уверена Ольга Дронова.

Она добавила, что общественная организация будет добиваться установки ограничителей скорости на опасном участке дороги.

«Цена за такую халатность слишком высока. Кроме того, мы проработаем предложение правительству города, чтобы в контракте на ремонт дорог было сразу заложено обновление тротуаров. Это логично и правильно», – заключила Ольга Дронова.