Железнодорожная часть Крымского моста «нарядилась» в шумовые экраны

На железнодорожной части Крымского моста устанавливают акустические экраны для защиты окружающей среды от шума поездов. Панели высотой три метра монтируются на первом и восьмом участках, ближайших к берегам Керченского пролива, сообщили в инфоцентре “Крымский мост”.

Аналогичная работа уже проведена на участках сопряжения моста с железнодорожными подходами. Готовы сплошные шумопоглощающие стенки, выполненные из специальных трехслойных панелей с плитами из минеральной ваты, длиной 410 и 480 метров со стороны Керчи и Тамани соответственно.

“Тип шумовой защиты выбран исходя из расчетной интенсивности движения железнодорожного транспорта. Также были учтены параметры движения воздушных масс, рассеивания звука и его преломления от близлежащих строений”, — сообщили в инфоцентре.

Параллельно на первом участке строительства моста идет монтаж стоек освещения. Они устанавливаются на пролетных строениях с обеих сторон двухпутной дороги. Стальные конструкции со светодиодными влагостойкими светильниками обеспечат равномерную освещенность железной дороги и смотровых ходов для ее эксплуатации в темное время суток, подчеркнули специалисты.

“На железнодорожной части Крымского моста установим около 2,5 тысяч таких стоек со светильниками, у которых высокий показатель освещенности и при этом низкое энергопотребление. Наружное освещение будет включаться и выключаться автоматически. При необходимости возможна корректировка в ручном или дистанционном режиме”, — рассказал руководитель подрядной организации Денис Толмачев.

Железнодорожная часть Крымского моста строится по графику и по плану будет введена в эксплуатацию в декабре 2019 года. Свайные работы выполнены в полном объеме, также уже готовы все железнодорожные опоры. Укрупнительная сборка пролетных строений – это 160 тысяч тонн металла – проведена на 95 %. Оснащение мостового полотна деформационными швами – это более 300 конструкций, которые обеспечат возможные температурные и сейсмические подвижки металлоконструкций – выполнено на 50 %. На готовые участки полотна уложено более 13 из 38 км рельсошпальной решетки, 19 из 90 тысяч кубов щебня.

На объекте работают около пяти тысяч строителей, задействовано более 150 основных единиц техники, девять различных плавсредств.



РИА Крым: crimea.ria.ru