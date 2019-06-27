Железобетонная «логика» в Севастополе: детскую площадку мостят тротуарной плиткой

27 июня 2019     19
Железобетонная «логика» в Севастополе: детскую площадку мостят тротуарной плиткой

Под детскими качелями в одном из дворов на ул. Кесаева укладывают тротуарную плитку вместо безопасного покрытия. Работы выполняются в рамках проекта «Самый дружный двор», одним из условий которого является согласование с жителями всех работ, но жильцы дома проект в глаза не видели.

О планах заказчика – управляющей компании «Гагаринский район-2» – жители узнали только после начала работ, сообщила руководитель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова.

«После сигнала от возмущенных жителей я не могла поверить, что такое возможно. Хотя меня трудно удивить «смекалкой» подрядчиков после случая с закреплением канцелярским скотчем металлического турника во дворе ПОР, 40. Вот и здесь преступное несоблюдение любых нормативов и бесчеловечное отношение к здоровью и безопасности детей Севастополя», – заявила Ольга Дронова, осмотрев «творение».

По словам жителей, 25 июня рабочие начали укладку плитки под новыми детским качелями на площадке в 42 кв. метра, рядом складированы три паллеты со стройматериалами. Жители рассказали, что у них были совершенно другие ожидания. Кроме мощения плиткой здесь внедрено еще одно «ноу-хау» – качели установлены «лицом» к кустам, также подрядчик демонтировал и увез в неизвестном направлении несколько урн.

На благоустройство этого придомового пространства в рамках городской программы «Самый дружный двор» выделено 500 тыс. рублей. Чиновники отмечали, что этот конкурс станет объединяющим проектом, поскольку все жители сообща будут обсуждать детали будущего благоустройства.

«И это действительно так. Сейчас жители как никогда дружно и активно обсуждают опасную площадку и будущее двора, готовы поквартирно собирать подписи под обращением к заказчику», – рассказала Ольга Дронова.

По словам председателя ТСН «Медик» Петра Степанова, с проектировщиками оговаривалось, что на выделенную сумму во дворе установят детские качели и скамейки, а также заменят ограждения газонов у четырех подъездов и вокруг розария внутри двора.

«Мы предлагали сделать мягкое резиновое покрытие площадки, но нас заверили, что это дорого, и в Севастополе такое нигде не применяется. По итогу мы решили, что на нашей площадке будет отсев. Нам обещали, что представят утвержденный план, но этого не произошло. Исполнители работ говорят, что тротуарная плитка прописана в проекте, хотя и согласны, что это нарушение норм», – рассказал председатель ТСН.

Помимо этого, Петр Степанов считает, что стоимость фактических работ намного ниже заявленных в сертификате полумиллиона рублей.

«Мы просили ограждений в 2,5 раза больше. Теперь нам ставят всего 28 погонных метров ограждений только вокруг розария», – уточнил он.

Председатель ТСН пытается, но пока безрезультатно, остановить работы, заказчиком которых является «УК Гагаринского района-2».

Источник: Портал Информер

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