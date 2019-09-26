Жена известного барда убила своего мужа

26 сентября 2019     16
Жена известного барда убила своего мужа

Известный в Пермском крае бард и дизайнер Александр Виноградов умер после нанесенных женой ударов в мае этого года.

Его супруга – журналистка издания «Республика» Марина Щербинина.

В Сыктывкаре переквалифицировано на статью «причинение смерти по неосторожности» уголовное дело против журналистки Марины Щербининой, которая в мае 2019 года нанесла мужу несколько ударов по голове.

Дело Щербининой направлено в Сыктывкарский городской суд. Сама она раскаялась в произошедшем и признает свою вину.

Ранее против Щербининой было возбуждено дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Как утверждает следствие, женщина ударила своего супруга — барда Александра Виноградова — несколько раз по голове.

После этого его доставили в больницу, где он и умер от черепно-мозговой травмы.


Четверг, 26 сентября 2019 г. 1

Источник: Портал Информер

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