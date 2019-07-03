Женщина, которой муж отрубил руки, снялась в откровенной фотосессии

27-летняя Маргарита Грачева, которую узнала вся страна из-за чудовищного преступления ее супруга-садиста, возвращается к полноценной жизни.

Женщина, которой ревнивый муж отрубил руки, поучаствовала в довольно смелой фотосессии.

Результаты работы в студии она опубликовала на своей странице в социальной сети “ВКонтакте”. Маргарита позировала фотографу в откровенном наряде – в кожаном мини-платье с глубоким декольте.

Маргарита задается вопросом о том, в чем проявляется сексуальность. По ее словам, после личной трагедии ей казалось и периодически продолжает казаться, что она непривлекательна.

“Для девушки, у которой особо не было изъянов (выскочивший прыщик раз в 2 месяца не считается), я превратилась в девушку без руки и с множеством шрамов на левой руке и ноге”, — пишет Грачева.

Но женщина не отчаивается, по ее мнению, сексуальность — это не только внешний вид.

“Честно, я еще не научилась до конца принимать себя такой. Иногда меня сильно расстраивает и раздражает, что моя левая рука выглядит пухленькой и синей от шрамов, а на другой руке черный протез, который не особо сочетается с голубым платьицем, а в короткой юбке видно 4 огромных шрама на ноге. Но сексуальность — это же не только внешний вид, длина ног, волос, родинка в пикантном месте. Это что-то глубже, где-то внутри!”, – заявила Грачева.

Напомним, в декабре 2017 года супруг Маргариты Дмитрий Грачев вывез ее в лес. Там он полтора часа измывался на ней, а затем отрубил кисти обеих рук. После случившегося садист сам отвез пострадавшую в больницу и сдался полицейским.

Медики смогли спасти только левую кисть, вместо правой у Маргариты теперь протез. Суд приговорил Грачева к 14 годам колонии строгого режима.