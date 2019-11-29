Женщина, обвиняемая в шпионаже, заключена под стражу в Севастополе

Ленинский районный суд Севастополя избрал задержанной по подозрению в госизмене россиянке меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу фигурантку дела о шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины. Заключили под стражу на два месяца. Это произошло 27 ноября», – сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Севастополя.

По данным Центра общественных связей ФСБ, женщина, по заданию украинских спецслужб, собирала секретные сведения военного характера в Севастополе.

В отношении задержанной возбужденно уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 275 УК РФ – государственная измена.

Согласно санкции статьи гражданке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.







Пятница, 29 ноября 2019 г. 147

Источник: Портал Информер