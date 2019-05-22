Женщина убила свою пожилую учительницу

21 мая 2019     14
Женщина убила свою пожилую учительницу

Жительница Кемерово убила пожилую преподавательницу, у которой проходила курсы подтверждения квалификации. Из квартиры убитой пропали деньги и ювелирные украшения.

По предварительным данным, обвиняемая увлекалась азартными играми. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

14 мая 82-летняя преподавательница не пришла на работу, хотя коллеги знали ее как пунктуального человека. 

Они решили проведать женщину – дверь ее квартиры оказалось открытой, а в одной из комнат лежал труп с проломленной головой.

По версии следствия, ранее судимая 31-летняя местная жительница обучалась у пенсионерки и однажды украла крупную сумму денег. Преподавательница подала заявление в полицию, а на просьбы ученицы отозвать жалобу ответила отказом. 

Во время ссоры ученица решилась на убийство с помощью гантели, после чего похитила ювелирные украшения, банковские карты, сберегательные книжки и семь тысяч рублей наличными.

Следствие изъяло у одного из ломбардов украденные ювелирные изделия, а ученицу задержали и предъявили ей обвинение в убийстве из корыстных побуждений, совмещенном с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Суд санкционировал арест обвиняемой и назначил ей психолого-психиатрическую экспертизу.

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Источник: Портал Информер


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