Женщина утонула в машине в Симферопольском водохранилище

Легковой автомобиль, в котором находились два человека, съехал в Симферопольское водохранилище и утонул, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС в Крыму.

«В 03:20 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе водно-спортивного комплекса «Простор» (Симферопольское водохранилище), автомобиль ВАЗ-2115 скатился в воду. В автомобиле находилось два человека, один из которых (мужчина) успел выбраться, а второй (женщина) – нет», – сообщила пресс-служба.

Прибывшие на место происшествие спасатели и правоохранители обнаружили следы съезда автомобиля в воду. Специалисты провели обследование акватории и прибрежной полосы, но поисковые работы результата не дали.







Среда, 5 февраля 2020 г. 136

Источник: Портал Информер