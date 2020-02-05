Женщина утонула в машине в Симферопольском водохранилище

5 февраля 2020     21
Женщина утонула в машине в Симферопольском водохранилище

Легковой автомобиль, в котором находились два человека, съехал в Симферопольское водохранилище и утонул, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС в Крыму.

«В 03:20 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе водно-спортивного комплекса «Простор» (Симферопольское водохранилище), автомобиль ВАЗ-2115 скатился в воду. В автомобиле находилось два человека, один из которых (мужчина) успел выбраться, а второй (женщина) – нет», – сообщила пресс-служба.

Прибывшие на место происшествие спасатели и правоохранители обнаружили следы съезда автомобиля в воду. Специалисты провели обследование акватории и прибрежной полосы, но поисковые работы результата не дали.



Среда, 5 февраля 2020 г. 136

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Сборную России по футболу отстраняют от участия в Чемпионате мира в 2022 году?
Сборную России по футболу отстраняют от участия в Чемпионате мира в 2022 году?

Арабский телеканал beIN SPORTS в своем Twitter-аккаунте сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило сборную России от участия в Чемпионате …


Очередное заседание суда по делу владельца парка «Тайган» Олега Зубкова назначено на 17 февраля
Очередное заседание суда по делу владельца парка «Тайган» Олега Зубкова назначено на 17 февраля

Адвокат владельца парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олега Зубкова подал апелляцию на решение Белогорского районного суда о заключении предпринимателя …


В Симферопольском водохранилище подняли машину с телом девушки
В Симферопольском водохранилище подняли машину с телом девушки

Автомобиль «ВАЗ-2115» удалось поднять со дна Симферопольского водохранилища. В машине было обнаружено тело погибшей девушки. Спасательную операцию провели сотрудники Симферопольского отряда …


В Севастополе на случай выявления короновируса готовы 17 боксов
В Севастополе на случай выявления короновируса готовы 17 боксов

На 5 февраля под наблюдением медиков находятся 15 человек, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В Севастополе разработаны маршрутные …


Синоптики предупредили о ветре и гололедице в Москве
Синоптики предупредили о ветре и гололедице в Москве

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы. Об этом в среду, 5 февраля, сообщается …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты