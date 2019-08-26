Жерар Депардье сыграет Брежнева

26 августа 2019     18
Жерар Депардье сыграет Брежнева

Жерар Депардье сыграет Леонида Брежнева в фильме, посвященном событиям «Пражской весны». Премьера фильма состоится в начале 2022 года.

«Контракт с Жераром Депардье уже подписан», — заявил продюсер фильма Андрей Антонио Лека в эфире радио Frekvence 1.

Детали картины обсудят с актером в сентябре 2019 в Париже. Режиссером фильма станет Лордан Зафранович, известный по фильму «Оккупация в 26 эпизодах».

Картина расскажет о чехословацком политическом деятеле Александре Дубчеке, который в 1968 начал общественно-политические реформы, получившие название «Пражская весна». Имя актера, который сыграет Дубчека, не называется. По словам продюсера картины, это будет известный во всем мире актер. Переговоры с ним еще ведутся.

Справка

«Пражская весна» — период с января по август 1968 года, в который проходили реформы, направленные на либерализацию Чехословакии. Изменениями были недовольны власти СССР, Польши, ГДР, Болгарии и Венгрии. После неудачных переговоров с Александром Дубчеком власти стран Варшавского договора приняли решение ввести войска в Чехословакию.


Понедельник, 26 августа 2019 г. 30

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Что стоит за истерикой Чалого накануне выборов в Заксобрание?
Что стоит за истерикой Чалого накануне выборов в Заксобрание?

На днях неугомонный человек, окружение которого подобострастно называет его «народным мэром», порадовал севастопольцев своими новыми откровениями. Речь, конечно же, идет о господине Алексее …


Обещал – не значит женился
Обещал – не значит женился. ТОП-10 невыполненных обещаний Александра Кулагина

В продемонстрированной 5 лет назад депутатом Александром Кулагиным «Концепции развития Северной стороны» 38 страниц. По сути вся она представляет собой набор предвыборных обещаний, выполнить которые …


Вести Севастополь 26.08.2019
Вести Севастополь 26.08.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – Случайно обесточил городской суд и переполнил чашу терпения. Энергетики предлагают новое наказание за повреждение электросетей в …


В пещерном городе Чуфут-кале спасатели 12 часов искали отбившегося от группы туриста
В пещерном городе Чуфут-кале спасатели 12 часов искали отбившегося от группы туриста

В ночь с субботы на воскресенье спасатели получили сообщение, что в Бахчисарае в районе Успенского монастыря и пещерного города Чуфут-кале …


В МВД назвали причину ДТП с 28 пострадавшими в Ижевске
В МВД назвали причину ДТП с 28 пострадавшими в Ижевске

13:59 Столкновение пассажирского автобуса с трубопроводом в Ижевске 23 августа произошло по причине невнимательности водителя. Об этом информирует пресс-служба управления …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты