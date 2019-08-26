Жерар Депардье сыграет Брежнева

Жерар Депардье сыграет Леонида Брежнева в фильме, посвященном событиям «Пражской весны». Премьера фильма состоится в начале 2022 года.

«Контракт с Жераром Депардье уже подписан», — заявил продюсер фильма Андрей Антонио Лека в эфире радио Frekvence 1.

Детали картины обсудят с актером в сентябре 2019 в Париже. Режиссером фильма станет Лордан Зафранович, известный по фильму «Оккупация в 26 эпизодах».

Картина расскажет о чехословацком политическом деятеле Александре Дубчеке, который в 1968 начал общественно-политические реформы, получившие название «Пражская весна». Имя актера, который сыграет Дубчека, не называется. По словам продюсера картины, это будет известный во всем мире актер. Переговоры с ним еще ведутся.

Справка

«Пражская весна» — период с января по август 1968 года, в который проходили реформы, направленные на либерализацию Чехословакии. Изменениями были недовольны власти СССР, Польши, ГДР, Болгарии и Венгрии. После неудачных переговоров с Александром Дубчеком власти стран Варшавского договора приняли решение ввести войска в Чехословакию.





Понедельник, 26 августа 2019 г. 30

Источник: Портал Информер