«Жертвы перестройки» могут получить льготы

Новая льготная категория граждан под названием «жертвы перестройки» может появиться в России. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

«На долю тех, кто все же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания», — цитирует RT слова Чернышова. На взгляд парламентария, данной категории населения положены «различные льготы и субсидии», так как «перестройка» стала крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой, в которой пострадали миллионы людей. Чернышов добавил, что в первую очередь удар приняли на себя граждане, которым в эти годы было 25-45 лет.Депутат добавил, что в результате в стране рухнула рождаемость и выросла смертность. А те, кому удалось пережить это тяжелое время, получили различные хронические заболевания. Все это, на взгляд Чернышова, говорит о необходимости социальной поддержки для этой категории граждан.





Четверг, 3 октября 2019 г. 53

Источник: Портал Информер