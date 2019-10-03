Жизни севастопольских автомобилистов угрожают выступающие люки! (МНОГО ФОТО)

Сезон активных дорожных работ в Севастополе подходит к концу. Как утверждают чиновники городского правительства, до конца октября все «недоделки» будут устранены.

Вот только относятся ли к этим недоделкам новые колодезные люки? Именно эта когда-то незаметная особенность дорожного полотна превратилась в настоящую проблема для автомобилистов.

Все дело в особенностях проведения дорожных работ. Сначала рабочие укатывают новый асфальтовый слой вместе со всеми люками, оставляя лишь небольшие ямки, как обозначение места, где раньше был люк.

Дорожные ремонтные работы сворачиваются и специалисты переходят на следующий участок дороги. Через несколько дней на отремонтированной дороге вновь появляется бригада дорожников. Специалисты вручную выдалбливают колодезный люк, а затем делают вокруг него «карту» и вновь укатывают асфальт. На новой дороге получаются «заплатки».



И сразу же асфальт вокруг таких заплаток начинает разрушаться – крышка люка все больше проваливается и на дороге образуется очередная яма.

Кстати, единой системы ремонта проезжей части у колодезных и канализационных люков нет. Так, ярким примером может служить недавно отремонтированная улица Советская.

На небольшом участке проезжей части сейчас люки выступают над уровнем основного полотна на 3 сантиметра, а другие и вовсе почти на 6 сантиметров.

“ИНФОРМЕР” решил выяснить следующее: “Есть ли определенные ГОСТы и СНиПы, которые четко регламентируют технические особенности ремонта дорожного полотна около колодезных люков?”

Вы будете смеяться, но согласно ГОСТ Р 50597-93:

3.1.10. Люки смотровых колодцев должны соответствовать требованиям ГОСТ 3634.Не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 2 см.

3.1.11. Дождеприемники должны соответствовать требованиям ГОСТ 26008. Не допускается отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка более 3 см.

3.1.12. Устранение недостатков, указанных в пунктах 3.1.9 и 3.1.10, следует осуществлять в течение не более суток с момента их обнаружения(!).

Сравните эти положения с тем, что происходит на дорогах Севастополя. За лишние сантиметры в большинстве случаев несет ответственность ГУПС «Водоканал», так как именно в их ведении находится основная часть канализационных колодцев. Вот только ремонтники дорог обычно мало интересуются мнением сотрудников ГУПС «Водоканал».

Теперь вы понимаете! Хороших дорог у нас не может быть по определению,так как хорошо известно, что у семи нянек дитя без глаза.

Между тем в правительстве Севастополя, главном контролирующем органе, который и принимает выполненные дорожные работы, предпочитает эту проблему не замечать. Чиновники перекладывают ответственность за состояние люков друг на друга, лишь бы ничего не делать.

Опасаясь наехать на выпирающий люк, севастопольские водители нередко вынуждены показывать чудеса маневрирования, но везет далеко не всем.

“Примерно каждый пятый клиент – это водитель, который угодил на машине в выпирающий люк “, – рассказывает сотрудник автоцентра Игорь Разужаев.

К слову, первые пострадавшие автомобили на отремонтируемой дороги ул. Советской появились еще две недели назад. Об этом в социальных сетях предупреждали пользователи.

“На Советской флешмоб из трех машин меняющих колеса. Привет дорожникам аккуратно установившим люки. Будьте осторожны”.

“Разрыв колеса на улице Советской. Разрыв резины и разрыв диска. Все, резину можно на мусорку. На помойку резину”.

Юристы в подобных случаях призывают не покидать место аварии, а вызвать сотрудников ГИБДД для составления протокола.



Этот протокол и результаты независимой экспертизы, которую провести тоже следует в дальнейшем смогут служить доказательством в суде.Берегите себя севастопольцы, так как на вас всем в принципе наплевать!

Источник: Портал Информер