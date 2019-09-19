Жизнь в Севастополе после «выборов»

Человеческая мудрость не имеет границ и сроков давности, она вечна: древнегреческий мудрец Эзоп считал, что «огонь, женщина и море – три бедствия».

В истории России были свои философы, которые утверждали, что «мировые проблемы» в нашей действительности – это дураки и дороги. При этом, если дороги нынешняя власть пытается каким-то образом исправлять, то до дураков, у неё руки явно не доходят…

Много внимания вечным российским проблемам уделяли великие, признанные миром, российские классики: Гоголь, Салтыков-Щедрин, Карамзин, Радищев, Вяземский, Пушкин. А Борис Крутнер даже утверждал, что «Кроме дураков и дорог, в России есть ещё одна беда: дураки, указывающие, какой дорогой идти».

В нынешней российской действительности его слова оказались пророческими.

Демократия, как известно, – это свободный выбор. Все мы, вынужденно или добровольно, в определённой мере, участвовали, или, если кто считал это более правильным, осознанно игнорировали, состоявшиеся 8-го сентября выборы в Законодательный орган Севастополя. Но уже сегодня напрашиваются много вопросов к этому избирательному процессу.

Возвращаясь к древним, нелишне вспомнить, что когда-то великий древнегреческий математик и философ Пифагор изрёк гениальную мысль: «Делай великое, не обещая великого».

Однако, видимо, многие из тех, кто «сражался» за вожделенный мандат депутата современного севастопольского Заксобрания, не читали, «разглагольствование» грека Пифагора.

Видимо поэтому их девиз был: обещай всё, что угодно, а главное, ври так, чтобы избиратель тебе верил. Чем круче брехня, тем она действеннее.

Обещай многое и великое, или не совсем, возможно, оно со временем и забудется. А мандат останется на пять лет. Ведь, как у нас говорится – обещанного три года ждут.

Ну, где три, там и пять… разница в два года, по нынешним меркам, незначительна. Тут не лишне вспомнить, что нам однажды уже обещали жизнь при коммунизме. И что из этого вышло? А ведь некоторые «верные ленинцы» до сих пор так и продолжают манить нас всех в неизведанные дали. И представьте, есть люди, верящие в их заверения. Не так уж их и мало в нашей стране…

Волею судьбы в нашу жизнь ворвалась олигархическая стадия капитализма. Их представители просто делают свои дела по «набитию» карманов денежкой, и им по-барабану, каким способом это обогащение достигается. Воровство, коррупция, отжатие чужого имущества или захват – это всё равно. Главное, чтобы оно приносило прибыль. И не важно им, чистая она или грязная.

Волею «перестройки» и последующих исторических событий во главе всех процессов нашего бытия, как в прошлые времена, так и нынче стоит «капризная дама» – демократия. Тут уместно вспомнить определение этого понятия, данное уже современным политическим классиком Уинстоном Черчиллем: «Демократия — наихудшая форма правления, если не считать всех остальных»…

А как же демократия может существовать без такого неотъемлемого атрибута, как выборы?

Выборы – это способ и процедура формирования властного органа. Главной функцией выборов, в условиях классической демократии, является придание легитимности властным механизмам, как избранным по региональному принципу (более широкая демократия), так и назначаемым сверху, на основании полномочий, определённых подтверждением легитимности верховной власти на выборах в масштабах всей страны.

Предполагается, что реализация гражданами своего права выбора является одной из важнейших форм их участия в управлении государством. А вот как в реальной жизни это реализуется – это уже судить каждому, исходя из практики жития и своих личных ощущений каждого живущего в нашей стране.

Мне порой кажется, что избирающие могут взять на своё вооружение лозунг: «выбирай-не выбирай, но не ты получишь…«рай». Есть и другая, более расхожая трактовка выборного процесса: «голосуй, не голосуй – всё равно получишь… депутата».

А кто же тогда получает земной рай, а кто будет жить в предвкушении рая небесного? Ну, это уж, кому что уготовано судьбой и всевышним!

Опустимся на землю, в нашу грешную жизнь. Ну вот, прошли мы, севастопольцы, как, впрочем, и многие россияне, очередные выборы. Что в результате имеем?

Как мне представляется, данные выборы депутатов в Заксобрание Севастополя прошли достаточно осознанно. Город всегда отличался системностью в выборном процессе.

Голосование 2014 года этот подтвердило. В состав России город вошел практически единогласно. Однако, сегодня многие пытаются умничать, что, мол, явка низкая и результаты не совсем те.

Явка – это степень доверия общества к избирательному процессу… Кто желал принять участие в выборном процессе, тот в нём участвовал, тем самым избрав себе представителя в представительный орган власти.

Кто нет, а это более 70% всех зарегистрированных в городе жителей, на нынешних выборах, либо согласились, что они предоставили возможность избрать для всех власть менее чем тридцати процентам, принявшим участие в выборах, либо не увидели кандидатов, достойных представлять их интересы. К слову, из них (из 30-ти) более 10% из «активно» голосовавших – это военнослужащие ВС РФ.

Это, несомненно, их право, предоставленное Конституцией РФ. Правильно это или нет – вопрос к законодателям, в том числе и к нашему федеральному депутату Дмитрию Белику, сенаторам Валерию Куликову и Ольге Тимофеевой (правда, уже бывшей). Разговоры о том, что избирателей подкупали, уговаривали и прочее – это в пользу бедных….

Избрали депутатами, возможно, достаточно подготовленных и уважаемых людей. Теперь нам остаётся ждать от них обещанного благополучия и реальных результатов на благо избирателей.

Хотелось бы, чтоб они не использовали оказанное им доверие исключительно в плане повышения собственной многозначительности и личных интересов. К этому уже сейчас есть основания полагать – некоторые уже сейчас боятся общения, даже телефонного. Не буду называть реквизиты подобных «избранников», возможно, они были так сильно заняты, что им некогда даже ответить на звонки?

Но кто же выиграл от выборов? Думаю, что выиграл, в первую очередь, и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Возможно, ему проще будет находить общий язык с депутатами, представляющими различные условно-политические течения и интересы, чем когда, в прошлом созыве, была как бы одна партия в Заксобрании, но жёстко разделённая по интересам.

На мой взгляд, в послевыборном процессе проведено очень грамотное распределение должностных портфелей среди депутатов. Практически половина из них получили по «портфелю», и при хорошей организации работы им некогда, да и не с кем будет, на мой взгляд, заниматься «дежурными» интригами.

Председателем нового Заксобрания избрали никогда в таком статусе не трудившемуся Владимира Немцева – может, это и хорошо. Главное, чтобы он не попал под клановую зависимость.

У председателя – аж два заместителя: коммунист Василий Пархоменко и единоросс Татьяна Лобач. Опыт у них большой, но и умение интриговать – не меньшее.

Странно, что никаких «портфелей» не получили верные «соколы» Жириновского. Чем же так «провинился» Илья Журавлёв? Мне видится, что «жириновцы», как депутаты, наиболее готовы поддерживать деятельность губернатора.

Думаю, что Михаил Владимирович разберётся, или уже разобрался, в политической и социальной составляющих городской жизни. Без этого сложно будет управлять таким сложным и, в тоже время, ортодоксально патриотичным субъектом Российский Федерации.

И, тем не менее, не могу не отметить, что состав нынешнего Заксобрания подобрался разнородный, и в какой-то мере «клановый». Интересы у них (у народных избранников) разнятся. Главное, чтобы эти интересы не входили в противоречие с интересами избирателей.

Не исключаю, что в ближайшее время возможны интриги и борьба за влияние на наиболее значимых и важных направлениях жизнедеятельности городского хозяйства и экономики.

Главное, чтобы при этом избиратели не почувствовали на «своей шерсти» рост тарифов ЖКХ и тому подобные «художества» народных избранников. Меня немного настораживает, что большинство депутатов стали, как бы, формально при «портфелях», а кто же работать-то будет? Хотелось бы реальной продуктивной и плодотворной работы депутатов Заксобрания на благо развития города и обеспечения достойной жизни горожан.

Или про население города нынешние избранники вспомнят только перед следующими выборами? Чего бы очень не хотелось…

Уже сейчас вижу необходимость в создании дееспособного состава Общественной палаты города и организации её работы на уровне своеобразного общественного контрольного органа в интересах севастопольцев за деятельностью Правительства и Заксобрания.

Общественная палата должна стать связующим звеном и механизмом коррекции работы властных механизмов и городской общественности, а также стать настоящим партнёром губернатору.

Надо помнить пословицы, что «один в поле не воин» и только «в единстве – сила».

Выиграл ли от выборов севастопольский народ? Время – покажет. Но уже сейчас невооружённым взглядом видно, что проиграли в этой выборной кампании Дмитрий Белик и Дмитрий Саблин.

Проиграл ли в выборном процессе Алексей Чалый? Не думаю. Позиции в депутатском корпусе он завоевал достаточно крепкие. Правда, станут ли настоящими «бойцами» Екатерина Бубнова и Антон Пархоменко – посмотрим.

Да, и останется ли депутатом на весь срок Вячеслав Горелов – это тоже вопрос. Хотя у меня сложилось о нём впечатление, как о подготовленном специалисте, верном соратнике Алексея Михайловича, но Закон ведь это не принимает во внимание. А более тысячи голосов, отданных Ольге Дроновой, кстати, могли бы «интересно» изменить результаты.

Как бы то ни было, я с уважением отношусь к воле избирателей и к тем депутатам, которых народ избрал. Но, тем не менее, я всё же возлагаю большую надежду на вновь назначенного Президентом Путиным и.о. губернатора Михаила Развожаева.

Он производит впечатление уме-лого и подготовленного специалиста по работе с людьми. Знает подход к ним, а также демонстрирует положительные моменты и в работе с чиновниками разного уровня. Первые его шаги на должности вызывают уважение.

Но мне хочется, чтобы Михаил Владимирович помнил о том, что он получил огромное доверие Владимира Владимировича Путина. Севастополь был, есть и должен стать не только гордостью России и всего народа российского, но и реально процветающей южной столицей России.

Не за-бывайте, что город – это основа, хребет и главная база Черноморского флота, и не только. И ещё хочется напомнить Вам, Михаил Владимирович, слова основательницы города-героя Севастополь Екатерины II Великой: «Оказывайте доверие лишь тем, кто имеет мужество, при случае, Вам перечить, и кто предпочитает Ваше доброе имя Вашей милости».

И ещё помните её слова о том, что «Победителей не судят».

Радости вам, севастопольцы, и удовольствия от жизни.

Помните: в единстве – сила!

Источник: Портал Информер