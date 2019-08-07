«Жизнь» севастопольского педофила

В Севастополе осуждён 43-летний житель Ленинского района. Он признан виновным в совершении изнасилований и иных действий сексуального характера в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста. Расследование преступления проводилось сотрудниками Следственного комитета РФ по Севастополю.

«На протяжении 2017 года мужчина, проживая в квартире с местной жительницей, в ее отсутствие совершал изнасилования и иные насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери, не достигшей 14-летнего возраста», – сообщает пресс-служба Следкома.

Пострадавшая рассказала своей маме о происходящем, но та предпочла поверить сожителю, а не дочери. Заявление в отношении ребёнка в правоохранительные органы подала её бабушка.

«Следователи, проверяя круг общения и образ жизни злоумышленника, установили еще эпизоды его преступной деятельности. Так, он совершил иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетний дочки другой сожительницы, с которой он совместно проживал в 2013 году», – отмечает пресс-служба.

Преступник признан судом виновным и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.





Среда, 7 августа 2019 г. 1008

Источник: Портал Информер