Жизнь украинцев в Крыму

Главной задачей для представителей украинских диаспор из стран Европы и Азии стал обмен опытом по продвижению языка и культурных традиций. Разбросанные по миру дети «ридной неньки» предприняли попытку уйти от политики и повернуться в сторону вечных ценностей. Говорить о дружбе, культуре и национальной самобытности решили в Крыму.

фото: simferopol.bezformata.com

«Все мы – составная часть славянской цивилизации, – напоминает заместитель постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ Михаил Соломенцев. – Страны, которые будут выпадать из этого пространства, плохо закончат».

«Плохим концом» Михаил Соломенцев называет попытки преследования на государственном уровне таких основ национальной отнесенности как религия, язык, культурные традиции. У стран, идущих таким путем, по мнению собеседника, нет будущего.

«За пять лет пребывания у власти команды Порошенко на Украине, практически, были уничтожены все русские общественные движения и организации, – заявляет Михаил Соломенцев. – Их лидеры сейчас либо пребывают в местах заключения, либо находятся в бегах».

Отсюда вывод: повторить на Украине опыт российского Крыма – созвать конференцию русских диаспор – не представляется возможным. Более того, на законодательном уровне сопредельного государства гражданам пытаются запретить использовать русский язык во всех сферах жизнедеятельности. Сценарий единения при подобных обстоятельствах может показаться фантастическим, но, по мнению профессионалов, стоит делать ставки на его реализм.

фото Ольги Новицкой

«Открытость победит, – убежден Михаил Соломенцев. – Это закон истории. Мы должны продолжать быть открытыми. Развивать культуры народов, которые у нас проживают. В этом сила России. Россия – это особая цивилизация. Ее нужно хранить, а ближайшим соседям – перенимать ее опыт. Считаю, что нужно просто делать свое дело. Существуют два цивилизационных маркера: язык и религия. Они приведут к тому, что муть уляжется, а народы будут вместе».

В качестве уверенного шага навстречу единению славянских народов может выступить инициатива представителей украинских диаспор, собравшихся на ежегодную конференцию в Крыму. Речь идет о предложении создать паломнические маршруты для верующих – «Лавры святой Руси».

«На территории Украины, Белоруси и России есть святые лавры, – напоминает о вечных ценностях собеседник. – Если пойдем этим культурным, объединительным путем, надеюсь, излечим наши государства. За пять лет на Украине было сделано многое, но шанс исправить сделанное есть».

«С нашей стороны предпринимались попытки выйти на открытый диалог с общественными организациями Украины, но все они были безуспешными, – рассказывает председатель региональной общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина. – Но мы нашли выход. Связались с русскоязычными жителями Харькова. Общаемся, рассказываем друг другу правду о жизни в наших странах, обсуждаем злободневные вопросы».

Открытость, ставшая основополагающим принципом на конференции, посвященной «украинскому вопросу», дает незамедлительный результат. В Крым восстанавливать утраченные связи прибыли представители украинских диаспор из Молдовы, Казахстана , Беларуси, Литвы. Эстонии, Польши, Грузии, ДНР и других стран.

«Несмотря на отношение Украины к русскому языку, мы не воюем с украинским языком, – рассказывает министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков. – Украинский язык изучается в школах и высших учебных заведениях. В нашем госуниверситете есть кафедра украинского языка и литературы. В настоящее время она готовится к прохождению российской государственной аккредитации. Надеюсь, на следующий год выпускники вместе с дипломами ДНР получат дипломы Российской Федерации».

Согласно принятой резолюции, «Украинская община Крыма» готова к сотрудничеству и обмену культурными связями с украинцами «издалека». Однако, как уточнила Анастасия Гридчина, конкретных предложений пока рассматривать не пришлось. Хотя, отдельные представители зарубежных диаспор украинцев говорят о желании видеть в качестве гостей танцующих и поющих крымчан с украинскими корнями.

«Мы приглашаем в Крым всех, у кого есть желание познакомиться с нашей республикой, – подводит итог Михаил Соломенцев. – Интерес к Крыму растет, и это подтверждает его популярность на международных площадках. У нас есть, чему учиться, и принцип открытости делает этот опыт доступным для других государств».







Вторник, 12 ноября 2019 г. 319

Источник: Портал Информер