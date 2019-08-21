Жилой квартал «Доброгород» - экспериментальный проект севастопольского девелопера

21 августа 2019     17
Жилой квартал «Доброгород» - экспериментальный проект севастопольского девелопера

Впервые в Севастополе покупатели «ИнтерСтрой» смогут приобрести квартиры-студии – самый востребованный в настоящий момент сегмент на рынке, особенно среди молодежи. Также доступны уютные однокомнатные и просторные 2-х и 3-х комнатные квартиры с удобными планировками.

В данном жилом комплексе предусмотрен принцип «двор без машин». Парковки разместятся по периметру домов, а во дворах будет расположена пешеходная зона для спокойных прогулок и современные детские площадки для самых маленьких жителей.

В ЖК «Доброгород» будет реализована концепция «умный квартал». Это проект по созданию комфортной городской среды с помощью современных интеллектуальных технологий:

– «умное» видеонаблюдение по периметру комплекса; 
– контроль доступа в дома; 
– Wi-Fi во дворе; 
– зарядные столбики для гаджетов; 
– «умное» освещение с датчиками движения.

ЖК «Доброгород» – это особая среда с цельной имиджевой составляющей. Идеальное место для жизни с семьей и встреч с друзьями. Сюда захочется возвращаться снова и снова!

ИПОТЕКУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ БАНКИ РНКБ и “РОССИЯ”.

В наличии последние квартиры по I и II этапам строительства. Открыты продажи в IV и V очередях.

Отдел продаж: +7(978)-771-11-17

Источник: Портал Информер

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