Жилой комплекс «Лесной»: купи квартиру от «ИнтерСтрой» выгодно

11 сентября 2019     14
Жилой комплекс «Лесной»: купи квартиру от «ИнтерСтрой» выгодно

Купить квартиру в Севастополе недорого в ЖК «Лесной» – значит инвестировать средства в будущее.

В ближайшие 3-5 лет в данном районе города вырастет новый микрорайон с полноценной инфраструктурой. Квартира в ЖК «Лесной» может стать вашим новым домом или стабильным ежемесячным доходом.

Среди других достоинств этого места – развитая инфраструктура, близость к крупной дорожной развязке, доступность продовольственных и других магазинов, наличие школ и детских садов.

Ввиду строительства в развивающемся микрорайоне новоселов ожидает прекрасный вид на город, благоустроенная придомовая территория, детская и спортивная площадки, большая парковка.

Особое внимание будет уделено созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

 

«ИнтерСтрой» предлагает большой выбор квартир на любой вкус.

 

Ваша задача – лишь выбрать подходящую планировку – от компактной однокомнатной квартиры (от 32,8 кв.м.), уютной двухкомнатной (от 54,8 кв.м.) с кухней-гостиной до просторной трехкомнатной (от 71,8 кв.м.).

 

В каждой квартире установлен двухконтурный котёл, обеспечивающий бесперебойное автономное отопление и горячее водоснабжение, высокие потолки – 2,7 м, цементная стяжка на полу.

 

Сегодня купить квартиру в Севастополе недорого доступно каждому. Объект строится в полном соответствии с ФЗ-214: покупателям доступно ипотечное кредитование от РНКБ и «Банка России», применение сертификатов материнского капитала и военной ипотеки.

 

1 этап  – сдан, сдача 2 этапа – 1 квартал 2021 года.


Позвоните по бесплатному телефону: 8 800 775 111 7 

Вас ждут в отделах продаж: 

г.Севастополь, ул.Хрусталева, 84;
г. Симферополь, бул. Ленина, 12, ТЦ, 2й этаж;
г. Феодосия, ул. Насыпная, д.6 (ЖК “Кристалл”);
г. Евпатория, ул. Чапаева 18а, оф.4;
г.Ялта, ул.Гоголя, 4 оф.1.


Среда, 11 сентября 2019 г. 188

Источник: Портал Информер

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