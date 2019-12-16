Жильцам аварийных домов предложат купить квартиры по ипотеке

16 декабря 2019     13
Жильцам аварийных домов предложат купить квартиры по ипотеке

Депутат Государственной думы Дмитрий Юрков от партии «Единая Россия» предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше 3%. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Свою законодательную инициативу Юрков объяснил материальным положением владельцев аварийного жилья. По его словам, в основном это малоимущие граждане.

Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку. 

Он подчеркнул, что процентную ставку для льготной ипотеки необходимо ограничить на уровне не более 3% годовых, а банки, в свою очередь, должны быть подготовлены к гибким договорам, чтобы «на людях не висели долги».

Таким образом, по мнению Юркова, после уплаты ежемесячного взноса у жильцов должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.

Отмечается, что соответствующая поправка к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс» уже готова и направлена вице-премьеру Виталию Мутко.

По информации издания, инициативу готовы поддержать партии «Справедливая Россия» и ЛДПР.



Понедельник, 16 декабря 2019 г. 17

Источник: Портал Информер

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