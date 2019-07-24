Жириновский возмущен ценами на бензин

Российский бензин за рубежом стоит дешевле, чем в самой России. Об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем telegram-канале.

«В Казахстане наш бензин продают дешевле, чем в России! И это уже больше 100 лет продолжается», — отметил Жириновский. Лидер ЛДПР подчеркнул, что российская продукция лучше и дешевле зарубежных аналогов, но ее «гонят за границу», тогда как «своим [продают] похуже да подороже». «Это вопиющее неуважение к собственному народу», — написал Жириновский.