Жириновский: Вспышка коронавируса в Китае была провокацией США

Свои догадки высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече со студентами и преподавателями Института мировых цивилизаций в честь Татьянина дня (дня студента).

«Что, действительно новый тип гриппа или провокация кого? США», — приводит его слова РИА «Новости». Он отметил, что американцы боятся, что Китай обгонит их в экономическом плане. Лидер партии уверен, что в течение месяца ситуация с вирусом разрешится.

Жириновский считает, что некоторые люди в США обогатились за счет продажи лекарств. Депутат считает, что такие провокации проходят не в первый раз.

Он вспомнил о птичьем гриппе, а также о британской говядине, которая «кому-то не понравилась»О случаях заражения вирусом 2019-nCoV в Китае стало известно в конце 2019 года.

По последним официальным данным, от китайской пневмонии погиб 41 человек.







Воскресенье, 26 января 2020 г. 2634

Источник: Портал Информер