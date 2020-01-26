Жириновский: Вспышка коронавируса в Китае была провокацией США

26 января 2020     18
Жириновский: Вспышка коронавируса в Китае была провокацией США

Свои догадки высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече со студентами и преподавателями Института мировых цивилизаций в честь Татьянина дня (дня студента).

«Что, действительно новый тип гриппа или провокация кого? США», — приводит его слова РИА «Новости». Он отметил, что американцы боятся, что Китай обгонит их в экономическом плане. Лидер партии уверен, что в течение месяца ситуация с вирусом разрешится.

Жириновский считает, что некоторые люди в США обогатились за счет продажи лекарств. Депутат считает, что такие провокации проходят не в первый раз.
Он вспомнил о птичьем гриппе, а также о британской говядине, которая «кому-то не понравилась»О случаях заражения вирусом 2019-nCoV в Китае стало известно в конце 2019 года.

По последним официальным данным, от китайской пневмонии погиб 41 человек.



Воскресенье, 26 января 2020 г. 2634

Источник: Портал Информер

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