Жириновский заявил, что позицию фракции ЛДПР по актуальным вопросам замалчивают на федеральных каналах

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский, выступая на пленарном заседании во вторник, 9 июля, заявил, что позицию фракции ЛДПР по актуальным вопросам замалчивают на федеральных каналах. По его словам, если есть такая установка, то в Россию нужно вернуть брежневские времена, одну партию и СССР.

«Мы выступили, но ни один канал ничего не дал. Меня попросили пожестче сделать заявление по Грузии, потому что те, кто выступал до меня, так говорили, что никто не понял, чего они хотят. Дайте указание [главе комитета Госдумы по информационной политике Владимиру] Левину узнать: кто такие команды дает, чтобы высшие органы власти дискриминировать?», — заявил Жириновский.

«Три фракции показали: Неверов, Зюганов, Емельянов. Четвертой фракции у нас нет, что ли? И сообщают: все фракции поддержали предложение о введении экономических мер. И сейчас опять позицию ЛДПР уберут. Надо как-то навести порядок, пусть мониторят», — сказад Жириновский.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал Жириновского, отметив, что «крайне важно, чтобы население знало позицию всех фракций».

«В течение дня нам необходимо разобраться, почему позиция, выступления руководителя фракции ЛДПР по крайне важному вопросу для страны, для общества не были опубликованы», — подчеркнул Володин.