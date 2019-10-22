Жириновский объяснил, почему мужья бьют жен

В Госдуме проходят слушания по предупреждению домашнего насилия. Во время дискуссии лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что по этой теме обычно приводят статистику, а главную причину не называют.

Как полагает политик, ею является заниженная роль мужчины в российском обществе, уточняет МК.

На взгляд Жириновского, российский мужчина «все время на войне, в тюрьме или в поисках работы». В настоящее время он не является в семье главным действующим лицом. Значит, можно делать вывод, что само понятие «глава семьи» исчезло. Также глава ЛДПР добавил, что в семье на самом деле должно быть равенство. Однако оно, по его словам, «вызывает неудовольствие». Причина в том, что порой мужчина «на работе — никто, дома — никто». В итоге это и проявляется в издевательствах над самыми близкими: женой или детьми.

По результатам слушаний планируется внести законопроект об основах системы профилактики домашнего насилия в РФ.







Вторник, 22 октября 2019 г. 307

Источник: Портал Информер