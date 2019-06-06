Жириновский о Зеленском (ВИДЕО)

6 июня 2019     28
Жириновский о Зеленском (ВИДЕО)

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что всё происходящее сегодня на Украине направлено на уничтожение православных и русских. Об этом он сказал на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Зеленский может ездить в Брюссель хоть каждый день, но от этого ничего не изменится. Над ним будут только издеваться. Приехал старший вожатый по Украине в центральную пионерскую организацию. Доложите, как там у вас пионеры себя чувствуют», – отметил Жириновский.

В настоящее время на Украине пустая казна. Существует предположение, что новый президент Украины побывал в Брюсселе не поговорить о Крыме, а получить деньги.

Сегодня украинский лидер не сделал ничего существенного: не разогнал Раду, не изменил систему голосования и не прекратил войну на Донбассе.

По мнению Жириновского, Украине специально подобрали такого человека, как Зеленский: «Он не способен к жестким действиям, без которых навести порядок на Украине и в отношениях с Россией невозможно. Судьба Зеленского — максимум год-два, потом его уберут. А в стране будет все хуже и хуже, потому что это нужно на Западе».

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Источник: Портал Информер

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