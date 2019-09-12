Жириновский подумал и решил не менять Москву на Севастополь

Депутат Государственной думы, глава ЛДПР Владимир Жириновский отказался от мандата депутата Законодательного собрания Севастополя. В связи с этим, Избирком Севастополя провел заседании о передаче его мандата следующему кандидату в депутаты по списку регионального отделения партии.

«Севастопольская городская избирательная комиссия постановляет передать мандат депутата Законодательного собрания Севастополя второго созыва зарегистрированному кандидату в депутаты из городского списка кандидатов, выдвинутого Севастопольским городским отделением политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России – Гордиенко Артему Александровичу», – сказано в решении Избиркома.

Напомним, что ранее от депутатских мандатов отказались лидеры партийного списка «Единой России»: кандидат №1 – экс-командующий Черноморским флотом РФ Александр Витко, кандидат №3 – депутат Госдумы Дмитрий Саблин, а также кандидат №2 в списке – экс-спикер Заксобрания Екатерина Алтабаева, которая уходит в Совет Федерации РФ.





Четверг, 12 сентября 2019 г. 139

Источник: Портал Информер