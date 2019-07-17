Жириновский: «Украина прекратит существовать как государство»

17 июля 2019     26
Жириновский: «Украина прекратит существовать как государство»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что “Украина прекратит существовать как государство“.

“Турчинов заявил, что надо взорвать Крымский мост. Возможно, найдутся сумасшедшие, которые попытаются это сделать. В таком случае Украина прекратит существование как территория, считающая себя государством”. Об этом он сообщил в Twitter.

Александр Турчинов–>

Ранее Турчинов заявил, что крылатые ракеты “Нептун”, созданные на Украине, способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.

По его словам, для защиты от России в море Киеву удалось быстро модернизировать С-125, а также в сверхсжатые сроки создать мобильный комплекс крылатых ракет “Нептун”. 

Источник: Портал Информер

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