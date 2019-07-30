Жириновцы решили снять Кулагина с выборов в Заксобрание Севастополя

Как стало известно редакции «ИНФОРМЕРа» от хорошо информированного источника, близкого к избирательному штабу ЛДПР, кандидат в депутаты Законодательного собрания Севастополя по 8-му избирательному округу от ЛДПР Алишер Ахмедов подал иск в Нахимовский районный суд с требованием отменить решение о регистрации кандидата-самовыдвиженца Александра Кулагина.

Судебное заседание Нахимовского райсуда по рассмотрению иска по существу уже назначено на 1 августа в 11.00 утра.

Свои исковые требования кандидат от ЛДПР обосновывает наличием в подписных листах в поддержку Кулагина многочисленных нарушений и ошибок.

Копия иска Ахмедова имеется в распоряжении редакции «ИНФОРМЕРа», но мы не будем ее публиковать по этическим соображениям.

Алишер Ахмедов

Отметим, что в своем исковом требовании кандидат от ЛДПР обращает внимание суда как на наличие ошибок в данных сборщиков подписей в поддержку Кулагина, так и в фактах прямой фальсификации подписей избирателей.

По нашей информации, полученной от источника в Нахимовской ТИК, именно недобросовестные подписи в поддержку Кулагина, о которых уже писал «ИНФОРМЕР», стали причиной смещения со своего поста председателя Нахимовского ТИК Марии Ермаковой.

Как отметил наш информатор, Ермакова отказывалась утверждать подписные листы за выдвижение вице-спикера, не желая нести за это уголовной и иной ответственности.

Мы бы не хотели упреждать решение суда, но, по нашей информации, вероятность того, что Нахимовский суд примет сторону Алишера Ахмедова очень высока. Таким образом, Александр Кулагин может быть снят с выборов.

Если это произойдет, то это станет еще одним ударом по «команде Чалого». Хотя, как мы уже писали об этом, шансы выиграть выборы у Кулагина и так близки к нулю.

Как нам сообщил источник из избирательного штаба «Единой России», в настоящее время Алексей Чалый предпринимает поистине титанические усилия для того, чтобы отстоять Кулагина, но пока они не увенчались успехом.

«Дмитрий Саблин категорически отказался вмешиваться в эту ситуацию и считает, что Чалому необходимо решать этот вопрос непосредственно с Журавлевым и Ахмедовым. Мы не подавали иск, партия «Единая Россия» не имеет к этому никакому отношения. Мы и так уверены в победе нашего кандидата. Все социологические исследования это доказывают», – сказал наш источник.

Он также отметил, что, по его информации, иск Алишера Ахмедова связан не с избирательной кампанией, а с бизнесовыми спорами между Ахмедовым и Кулагиным.

«И Кулагин, и Ахмедов хорошо стоят на Северной стороне (8-ой избирательный округ), но за последние пять лет Кулагин, используя свое положение, сильно пощипал бизнес Ахмедова. Для Алишера избирательная кампания в Заксобрание – это только разминка перед будущими выборами в Нахимовский муниципалитет. Но когда Ахмедову стало известно, как Кулагин собирал свои подписи, он решил ему отомстить и избавиться от своего старого соперника по бизнесу и политике», – отметил наш источник в избирательном штабе «Единой России».

Мы попытались связаться с Алишером Ахмедовым и получить от него разъяснения по данному вопросу, но сделать это не удалось – телефон кандидата в депутаты отключен. Нам также стало известно, что в настоящее время Ахмедов не находиться в Севастополе. Неизвестно, будет ли он принимать участие в судебном заседании.

Источник: Портал Информер