Жителей ЕС повезут в Крым организованно

15 августа 2019     17
Жителей ЕС повезут в Крым организованно

В Словакии будет работать туристическая компания, которая займётся организацией поездок граждан Евросоюза в Крым. Об этом «Известиям» сообщил автор идеи, словацкий депутат Петер Марчек, который на днях побывал на полуострове.

В Крыму, в свою очередь, подобную инициатива поддерживают, так как она позволит повысить интерес к региону. Средства пойдут на развитие транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение полуострова электроэнергией и водой.

«Словаки и другие жители Европы могут поехать в Крым самостоятельно. Но их отпугивают организационные трудности и необходимость решать ряд других вопросов. Его проект облегчит задачу.

Над реализацией проекта сейчас работает группа юристов. Введенные в 2014 году антироссийские санкции не позволяют оказывать туруслуги в Крыму и Севастополе. Тем не менее, какие-либо более точные формулировки фактически отсутствуют. С уверенностью могу сказать, что деятельность компании ни в коем случае не будет нарушать законодательство», — отметил он.

Детали сейчас прорабатываются. Известно, что туристам будет предложен отдых не только в Крыму, но и туры с посещением Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и других городов России. 


Четверг, 15 августа 2019 г. 171

Источник: Портал Информер

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