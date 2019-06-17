Жители Гагаринского района Севастополя задыхаются в своих квартирах

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ители дома на ул. Кесаева видят то, чем дышат. Причина тому – незавершенное строительство «сквозного» участка дороги, соединяющего Столетовский проспект и ул. Маячную.



Жители дома по улице Кесаева, 4 обратились к общественной организации «Наш Севастополь» с просьбой о помощи.

По их словам, в январе 2019 года было объявлено о ремонте грунтовой дороги, идущей вдоль многоквартирного дома. Но дорогу «строили» упрощенным методом – работники «Севавтодора» просто засыпали ее щебенкой, после чего дорожники исчезли. В ответ на обращения в ведомство, жильцы получают бессмысленные отписки.

«Дорога осталась заброшенной, без асфальтового покрытия. За пару месяцев автомобили раскатали щебенку в пыль, и теперь пылевая завеса не позволяет жильцам открывать окна – на них ежедневно оседают сантиметры пыли. Не говоря уже о том, что жители этим всем дышат. Любопытно, что нам не удалось обнаружить этот объект в списке дорог, которые будут отремонтированы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году», – поделилась Ольга Дронова.

По ее словам, этой дороги не нашлось в перечне объектов капитального ремонта на 2017-2020 годы, как и в списке объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования города Севастополя на 2017-2019 годы.

Ольга Дронова добавила, что «Наш Севастополь» обратился в «Севавтодор» и профильный департамент с просьбой разъяснить, когда будут завершены работы и асфальтирована дорога.

Тем не менее, эта ситуация может получить неожиданный поворот: по словам жильцов дома под дорогой, пересекая ее, проложены теплотрасса и газовые сети. На поверхности дороги хорошо видны газовые «маячки» – метки, указатели газовых сетей, протянутых к новостройкам.

«В случае, если ПАО «Севастопольгаз» подтвердит наличие газовых сетей под дорогой с плотным потоком движения, тогда совершенно непонятно, как можно проектировать и даже строить дорогу, не запрашивая документацию о коммуникациях, – подчеркнула общественница. – И безопасно ли вообще эксплуатировать эту автодорогу».

Вместе с тем, жители дома на Кесаева, 4 намерены задать вопрос о волнующей их дороге на прямой линии президента 20 июня. Жильцы настаивают на закрытии неблагополучного участка для проезда автотранспорта.