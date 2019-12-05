Жители Крыма и Севастополя, задержанные на Украине

3 декабря в Херсонской области был задержан член севастопольского регионального политического совета партии “Единая Россия” Игорь Кучерявый. Якобы на Украину он ездил для получения загранпаспорта, однако, как стало известно со слов уполномоченного по правам человека в Севастополе Павла Буцая, видный севастопольский единоросс уже освобожден. Правда, где он находится сейчас и почему его так быстро освободили, неизвестно.

Между тем, Кучерявый отнюдь не первый известный в Крыму и Севастополе политик, у которого возникают проблемы на Украине.

Так, 28 апреля 2015 года украинскими силовиками был задержан экс-депутат Верховной Рады АРК от Феодосии Василий Ганыш.

Ему инкриминировали “государственную измену”. Дело Василия Ганыша на Украине рассматривалось почти три года. За это время у него требовали взятки за освобождение, несколько раз переизбирали меру пресечения. Сам Ганыш утверждал, что не голосовал за проведение в Крыму референдума о присоединении к России и был единственным, кто выступил против.

Василий Ганыш

Однако эти заявления его не спасли: в ноябре 2018 года суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Сейчас адвокаты Ганыша пытаются добиться пересмотра приговора.

Последнее заседание должно было состояться 2 декабря 2019 года в Киевском апелляционном суде, однако его перенесли на 16 января 2020 из-за неявки двух защитников Ганыша из трех.

Еще один известный крымчанин, попавший в лапы украинского правосудия, – экс-министр здравоохранения Республики Крым Петр Михальчевский. После увольнения в июне 2014 года он принял решение уехать на Украину. Там он жил до 2018 года, пока к нему не пришли сотрудники СБУ.

Петр Михальчевский

Ему также инкриминировали “государственную измену”.

Петр Михальчевский успел посидеть в СИЗО, под домашним арестом, под “ночным домашним арестом” и сейчас ему избрана мера пресечения в виде“личное обязательство”.

Как пишут украинские СМИ, за это время он даже успел устроиться на работу в больницу.

В феврале 2018 года на границе Крыма и Украины был задержан бывший помощник министра спорта Крыма Фарух Камалов. Ему также выдвинуто обвинение в государственной измене. Восемь месяцев он провел в следственном изоляторе. В итоге Камалов признал собственную вину, после чего смог спокойно уехать из Украины и вернуться в Крым.

Фарух Камалов

В апреле 2018 года попался депутат городского совета Евпатории Сергей Осьминин. Мужчина ехал навестить родственников, которые проживают на территории Украины.

В июле 2018 года прокуратура направила в суд обвинительный акт против Осьминина, где требовала привлечь его к ответственности по статье “посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины”. В августе суд вынес приговор: пять лет лишения свободы с испытательным сроком три года. В качестве смягчающего обстоятельства фигурировал тот факт, что подсудимый пошел на сделку со следствием и признал свою вину.

Сергей Осьминин

В августе 2018 года был вынесен приговор еще одной крымчанке, обвиняемой Украиной в госизмене, – Елене Одновол. Активистка движения “Волонтеры Победы” также была задержана в Херсонской области и обвинена в государственной измене. Кроме того, она была и доверенным лицом Путина на полуострове перед выборами президента России в 2018 году.

Тем не менее, как сообщили украинские силовики, Елена Одновол пошла “на сделку со следствием” и получила условный срок – три года. Смягчающим обстоятельством в ее случае послужило и то, что Одновол находилась на последних сроках беременности.

Елена Одновол

В сентябре 2015 года в Херсонской области был задержан экс-депутат горсовета Севастополя Владимир Галичий. Его также обвинили в госизмене за то, что он голосовал за проведение референдума в 2014 году.

Владимир Галичий

Галичий своей вины не признал и был освобожден спустя четыре года в ходе обмена политзаключенными между Россией и Украиной.

11 сентября 2019 года на Украине задержан Олег Кизименко, занимавший кресло замгубернатора Севастополя при Сергее Меняйло. Статья обвинения стандартная: посягательство на территориальную целостность Украины.

Олег Кизименко

Пробыв некоторое время за решеткой, он в итоге оказался на свободе. Кизименко также признал свою вину и был приговорен к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в один год.

Источник: Портал Информер