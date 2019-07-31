Жители Крыма решили заработать на нелегалах

Крымские полицейские раскрыли схему легализации незаконных мигрантов, которую создали два жителя Симферопольского района. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Специалисты задокументировали противоправную деятельность двух жителей Симферопольского района Крыма – мужчины и женщины, – причастных к организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, в том числе путем изготовления для них подложных документов.

Через объявления в социальных сетях к злоумышленникам обращались иностранцы, желающие получить поддельные документы о постановке на миграционный учет», – говорится в сообщении.

Всего в течение месяца полицейские выявили и зарегистрировали 15 фактов предоставления иностранцам бланков с заведомо ложными сведениями о постановке на миграционный учет. Документы также содержали поддельные оттиски соответствующих штампов.

Из-за того, что иностранцами были поданы заведомо подложные документы, им отказано в выдаче патентов на трудовую деятельность.

Граждане, предоставляющие незаконные услуги, были задержаны и привлекаются к уголовной ответственности. Следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил в их отношении уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.





Среда, 31 июля 2019 г. 112

Источник: Портал Информер