Жители Крыма решили заработать на нелегалах

31 июля 2019     11
Жители Крыма решили заработать на нелегалах

Крымские полицейские раскрыли схему легализации незаконных мигрантов, которую создали два жителя Симферопольского района. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Специалисты задокументировали противоправную деятельность двух жителей Симферопольского района Крыма – мужчины и женщины, – причастных к организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, в том числе путем изготовления для них подложных документов.

Через объявления в социальных сетях к злоумышленникам обращались иностранцы, желающие получить поддельные документы о постановке на миграционный учет», – говорится в сообщении.

Всего в течение месяца полицейские выявили и зарегистрировали 15 фактов предоставления иностранцам бланков с заведомо ложными сведениями о постановке на миграционный учет. Документы также содержали поддельные оттиски соответствующих штампов.

Из-за того, что иностранцами были поданы заведомо подложные документы, им отказано в выдаче патентов на трудовую деятельность.

Граждане, предоставляющие незаконные услуги, были задержаны и привлекаются к уголовной ответственности. Следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил в их отношении уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.


Среда, 31 июля 2019 г. 112

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Жители Крыма решили заработать на нелегалах
Жители Крыма решили заработать на нелегалах

Крымские полицейские раскрыли схему легализации незаконных мигрантов, которую создали два жителя Симферопольского района. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба МВД …


ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в рамках возбужденного уголовного дела пресечено совершение террористического акта на одном …


Министр культуры России проводит в Севастополе совещание по развитию музеев
Министр культуры России проводит в Севастополе совещание по развитию музеев

Совещание посвящено двум музеям-заповедникам: Военно-историческому и Херсонесу Таврическому. В связи с огромной территорией Херсонеса Владимир Мединский уже предложил руководству музея …


В Севастополе в киоске незаконно продавали пиво
В Севастополе в киоске незаконно продавали пиво

В Севастополе пресечена розничная продажа алкоголя в нестационарном объекте торговли. Реализация спиртного в таких местах запрещена. Владелец павильона понесет административное …


В пяти районах Якутии введён режим ЧС из-за лесных пожаров 
В пяти районах Якутии введён режим ЧС из-за лесных пожаров 

14:49 Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введён в пяти районах Якутии. РИА Новости «Режим ЧС введен в пяти районах …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты