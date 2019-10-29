Жители Луганска молча хлопали Хирургу и не хотели уходить (ВИДЕО)

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) показал свой фильм «Русский реактор» в Луганске, а потом поделился впечатлениями.

«Сегодня в Луганске после показа фильма «Русский реактор» вдруг неожиданно повисла тишина. Люди стояли молча и хлопали. Ничего не говорили и ничего не спрашивали. Просто молча хлопали, не издавая ни звука. В этой гробовой тишине звучали аплодисменты. Никому не хотелось уходить. Ни мне, ни зрителям. Люди стояли и слушали. Молча. В тишине. Ничего не спрашивая и не задавая никаких вопросов», — сказал Хирург.

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Вторник, 29 октября 2019 г. 279

Источник: Портал Информер