Жители Луганска молча хлопали Хирургу и не хотели уходить (ВИДЕО)

29 октября 2019     18
Жители Луганска молча хлопали Хирургу и не хотели уходить (ВИДЕО)

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) показал свой фильм «Русский реактор» в Луганске, а потом поделился впечатлениями. 

«Сегодня в Луганске после показа фильма «Русский реактор» вдруг неожиданно повисла тишина. Люди стояли молча и хлопали. Ничего не говорили и ничего не спрашивали. Просто молча хлопали, не издавая ни звука. В этой гробовой тишине звучали аплодисменты. Никому не хотелось уходить. Ни мне, ни зрителям. Люди стояли и слушали. Молча. В тишине. Ничего не спрашивая и не задавая никаких вопросов», — сказал Хирург. 



Вторник, 29 октября 2019 г. 279

Источник: Портал Информер

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